Ferrocarril a Chiriquí choca con la aviación; rechazan trasladar aeropuerto de Albrook a Panamá Pacífico

La construcción del Ferrocarril Panamá-Chiriquí, promesa de campaña del presidente José Raúl Mulino, enfrentó cuestionamientos en la Asamblea Nacional por implicar el posible traslado de las operaciones del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, de Albrook a Panamá Pacífico.

Este miércoles 1 de octubre, la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal abordó el tema en una cortesía de sala a la Coalición por la Aviación Nacional, conformada por pilotos, operadores de aviación y otros particulares que se oponen a un eventual traslado, alegando afectaciones a negocios y potenciales problemas logísticos.

El futuro traslado del aeropuerto se dio a conocer el mes de agosto, en un Café con La Prensa, por Henry Faarup, secretario general del Ferrocarril de Panamá, entidad adscrita a la Presidencia de la República.

Desde la entidad se ha detallado que donde está el aeropuerto, quedaría la estación principal del tren Panamá-Chiriquí una vez concluida la obra.

“El traslado carece de estudios de factibilidad transparentes”, dijo Jaime Fábrega, de la Coalición por la Aviación.

“Hasta ahora no hemos visto el estudio de factibilidad y lo hemos solicitado. No se ha realizado ninguna consulta ciudadana en las comunidades y con los trabajadores que vamos a ser afectados”, añadió.

Por otro lado, también se argumentó la posible agravación de la congestión vehicular que ya afecta al sector oeste.

Fábrega también se dirigió al pleno de la Asamblea Nacional el pasado 30 de septiembre para plantear la situación.

El diputado presidente de la Comisión de Infraestructura, José Pérez Barboni, quien también es piloto, manifestó su desagrado con la idea de mover el aeropuerto, alegando que es conveniente mantenerlo donde está por su cercanía con hospitales y la conexión aérea que brinda frente a emergencias en el interior del país.

Asimismo, señaló que el proyecto del ferrocarril “no ha demostrado su viabilidad” y que tiene que dar sus argumentos para contemplar otro lugar de las áreas revertidas donde se pueda ubicar la estación.

El colectivo de aviadores sugirió ubicar la estación en terrenos de la sede de la Policía Nacional en la Ave. Omar Torrijos, y seguir en esa hilera donde también están los depósitos de Aduanas y oficinas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que colindan con la estación del Metro de Panamá.

Hasta julio de 2025, las proyecciones del costo del proyecto oscilaban entre $4,000 y $4,500 millones, para el desarrollo de 475 kilómetros de vía férrea entre Panamá Pacífico y la ciudad de David, Chiriquí. Contaría con unas 14 estaciones, aunque se ha planteado extender la ruta hasta Paso Canoas.

Aparte de la proyección final del costo de la obra, Presidencia ya ha destinado $11 millones para estudios de factibilidad y de impacto ambiental del proyecto, así como $2.9 millones para la ‘actualización’ del plan maestro del ferrocarril.