Fin del voto indirecto: CNRE debate nuevas reglas para el Parlacen tras fallo de la CSJ

En la sesión del jueves 26 de febrero, la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) entró a uno de los debates más complejos: la redefinición del sistema de elección para los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La discusión surge como una respuesta obligatoria al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 17 de julio de 2025, que declaró inconstitucional el modelo anterior por considerarlo antidemocrático y contrario a la Carta Magna.

El fin de la ‘votación indirecta’

El punto de partida del debate fue la necesidad de adecuar el Código Electoral para eliminar las listas cerradas y el vínculo automático con la nómina presidencial.

La Corte cuestionó la votación indirecta, pues actualmente la elección de los diputados al Parlacen depende de los votos obtenidos por el partido o el candidato presidencial, lo que liga esas curules a la elección presidencial.

Rubén González, director de Organización Electoral del TE y secretario de la CNRE, leyó algunos de los aspectos del fallo. "Para la elección de diputados al Parlacén se concibió una votación indirecta toda vez que su elección depende de los votos obtenidos por el partido político o del candidato de libre postulación para el cargo de presidente y vicepresidente de la República”.

La demanda contra la frase “lista nacional cerrada” fue presentada por el abogado Álvaro Hernández Zambrano, quien argumentó que Panamá no ha cumplido con lo establecido en el tratado constitutivo del Parlacen respecto a la postulación, votación y adjudicación de curules.

La Corte le dio la razón. Entre otras cosas advirtió que obligar a votar por una lista cerrada nacional impedía al elector escoger candidatos individualmente, afectando la representación proporcional y la manifestación real de la voluntad popular.

Según el fallo, la lista cerrada incide negativamente en la representación proporcional que garantiza la Constitución.

En consecuencia, el TE propuso un sistema de listas nacionales no bloqueadas, o listas abiertas donde el elector podrá elegir por todos los candidatos de un partido o realizar un voto selectivo dentro de la lista.

La adjudicación de curules seguiría la fórmula de cociente, medio cociente y resto mayor, similar a la utilizada para los diputados de la Asamblea Nacional.

“Consideramos que la propuesta cumple los ajustes necesarios a fin de que se cumpla la voluntad política de los electores y la efectiva pluralidad en la conformación de este organismo regional”, dijo Rubén González, del TE, en el debate.

El Foro Ciudadano apuesta por una ‘quinta papeleta’

Por su parte, el Foro Ciudadano, respaldado por la empresa privada y la Junta Nacional de Escrutinio, entre otros, presentó una propuesta que según explicaron, busca dar mayor poder al ciudadano a través de una papeleta específica y voto preferencial individual.

Nivia Rossana Castrellón, en representación de este sector, enfatizó la necesidad de transparencia.

“Se utilizará una papeleta electoral específica para la elección de diputados al Parlacén separadas de las demás elecciones... permitiendo al elector marcar individualmente hasta 20 candidatos de su preferencia”, aseguró.

Esta propuesta incluye un umbral electoral individual del 1.5% para que un candidato pueda resultar electo, garantizando así que quienes lleguen al organismo regional cuenten con un respaldo popular directo y no solo por arrastre partidario.

La controversia de las firmas para independientes

Jorge Bloise, diputado de la coalición Vamos y representante de la libre postulación denunció las barreras impuestas a los candidatos independientes. Bajo la redacción actual, un aspirante al Parlacen requeriría el 3% de firmas del padrón nacional, lo que equivale a unas 75,000 firmas, una cifra idéntica a la exigida para la presidencia de la República.

El diputado calificó esto como una “gran incongruencia”, señalando que mientras se busca atender un fallo de la Corte, se ignoran otros principios de equidad.

Al respecto, el magistrado del Tribunal Electoral dijo lo siguiente:

“Entendemos que no se le puede pedir la misma cantidad de recolección de firma a un candidato presidencial que a un diputado del Parlamento Centroamericano... Eso sí sería una gran incongruencia. Estamos analizando incorporar posteriormente un parágrafo a este artículo para determinar el porcentaje”.

También dejó sobre la mesa su posición política sobre el organismo. “Nuestra postura desde la Asamblea ha sido clara en cuanto a salirnos del Parlamento Centroamericano y el Caribe, [pero] las postulaciones lo que no se puede mantener es a dedo”, afirmó.

Preocupaciones logísticas y políticas

Los partidos tradicionales también manifestaron sus reservas. Luis Barría, representante del Partido Panameñista advirtió sobre la complejidad de una “quinta papeleta de dimensiones enormes” y las dificultades que esto representaría para el conteo de votos.

Por su parte, Giuseppe Bonissi, del sector de la Academia advirtió que el sistema de cocientes nacionales podría excluir a los partidos pequeños, que bajo el sistema anterior tenían garantizada al menos una representación mínima.

Ante la falta de un consenso absoluto y la necesidad de pulir aspectos técnicos de las propuestas, como el diseño visual de la papeleta y la redacción final de las fórmulas de adjudicación, la comisión acordó suspender la discusión.

Se espera que para la próxima sesión, el Tribunal Electoral y el Foro Ciudadano presenten una redacción unificada que combine la viabilidad técnica con el espíritu de elección directa que exige la Ley.

La discusión seguirá el próximo jueves.