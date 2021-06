Fiscalía Electoral abre investigación por caso de las bolsas de Panamá Solidario

DENUNCIA

La Fiscalía General Electoral informó este jueves, 17 de junio, que abrió una investigación por el caso de las bolsas del programa Panamá Solidario encontradas en una residencia en el corregimiento de San Francisco, la noche del sábado 12 de junio.

El fiscal primer Manuel Del Cid explicó que la investigación es de oficio y con ello se busca determinar la constitución o no de un delito.

La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público encontró 500 bolsas de alimentos del programa benéfico Panamá Solidario, que son entregadas a personas afectadas por la Covid-19.

Dicha fiscalía ha practicado varias diligencias a fin de establecer cómo llegaron las bolsas de Atlapa a casa de Julio Caballero, hecho conocido el sábado gracias a una transmisión del medio digital Foco.

Pero este jueves se conoció que las autoridades pusieron a libertad a Caballero, señalado como supuesto jefe de campaña de Julio Palacios, para el corregimiento del San Francisco, por el Partido Revolucionario Democrático.

Caballero debía ser conducido ante un juez de garantías en las siguientes 48 horas después de su captura, a fin de legalizar su aprehensión, mientras se le investiga por presunto peculado. No obstante, este trámite no se cumplió, porque las autoridades no tienen claro el alcance de la participación de Caballero en esta trama. Por tanto, correspondía dejarlo en libertad.