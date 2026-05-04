Panamá, 05 de mayo del 2026

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    POLÉMICA

    Fiscalía Electoral realiza diligencia en la ATTT por lema ‘Con paso firme’ en placas vehiculares

    José González Pinilla
    Fiscalía Electoral realiza diligencia en la ATTT por lema ‘Con paso firme’ en placas vehiculares
    Fiscalía Electoral se reunió con el director de la ATTT. Cortesía/Fiscalía Electoral

    Tras la polémica por la colocación del lema “Con paso firme” en las placas vehiculares —eslogan utilizado por la administración de José Raúl Mulino— la Fiscalía General Electoral realizó una diligencia en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

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    Vamos demanda ante la Corte el lema ‘con paso firme’ en las placas vehiculares Mayer Mizrachi se deslinda de polémica por lema en nuevas placas vehicularesPlacas vehiculares con sello político: el lema ‘Con paso firme’ desata críticas

    Personal de la Fiscalía se reunió este lunes 4 de mayo con el director de la ATTT, Nicolás Brea, para conocer detalles sobre la decisión de incluir la frase, la cual ha generado debate en redes sociales.

    Durante el encuentro, le recordaron al director que las normas electorales establecen los periodos de campaña y prohíben el uso de recursos del Estado con fines políticos.

    Brea, por su parte, explicó que el diseño de las placas fue aprobado mediante resoluciones emitidas en 2025 y que actualmente se encuentra demandado ante la Corte Suprema de Justicia.

    Fiscalía Electoral realiza diligencia en la ATTT por lema ‘Con paso firme’ en placas vehiculares
    Fiscalía Electoral se reunió con el director de la ATTT. Cortesía/Fiscalía Electoral

    Fue la bancada Vamos la que presentó, el pasado 10 de abril, una demanda contencioso-administrativa de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte, con el objetivo de frenar la inclusión del lema oficialista “Con paso firme” en las placas vehiculares que circularán en el país entre los años 2026 y 2030.

    La acción legal va dirigida contra la Resolución No. 001-RUVM de enero de 2025, emitida por la ATTT.

    Según la demanda, la institución habría incurrido en una extralimitación de funciones y desviación de poder al incorporar un mensaje de carácter político en un documento de identificación oficial.

    José González Pinilla

    Editor

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