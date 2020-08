Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana recomienda a Contraloría negar refrendo del Hospital Modular

PROCESO

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), recomendó este 28 de agosto al contralor Gerardo Solís “no refrendar” el contrato del Hospital Modular y enviar nota al Ministerio Público para que “inicie las investigaciones pertinentes y los responsables enfrenten sus responsabilidades”.

A través de una nota, como proceso de consulta pública que abrió la Contraloría General de la República, la Fundación señaló que no tiene conocimiento sobre ninguna resolución que eximiera al Ministerio de la Presidencia o al de Gobierno de la obligación del control previo para la contratación.

“En la legislación sobre contratación pública en Panamá, no hay posibilidad de convalidar esta omisión. No es posible la emisión de un refrendo luego de iniciada una obra, y menos, luego de terminada, ya que en este momento lo que se refrenda es la correspondiente cuenta a efecto de que el contratista pueda recibir su pago”, seña la Fundación en la carta.

Destacó que el no otorgamiento del refrendo en su correspondiente momento, impidió que la Contraloría General de la República verificase “si la contratación se realizó de acuerdo al valor de mercado, si la empresa cumplía con requisitos mínimos establecidos en la Ley sobre contratación pública, si la propuesta se correspondía con los términos mínimos de referencia, si la fianza cumple o no con los mínimos que señala la Ley (el artículo 79 exime de la presentación de fianza en caso de bienes consumibles como agua y alimentos, no a las obras), y la verificación extemporánea de todos estos aspectos, además de no tener sustento legal, representa un precedente negativo, que envía un pésimo mensaje a las instituciones públicas que están cumpliendo diligentemente con los procedimientos establecidos, aún en tiempos de pandemia”.

Agregó que, además, de ser una obra que inicia sin el debido refrendo de la Contraloría, la contratación “sin competencia real y el fundamente legal utilizado”, hace cuestionable la contratación, que se agrava con el procedimiento de invitación subjetivo y discrecional de la autoridad.

“Como graves elementos adicionales consideramos la falta de transparencia en cuanto a los beneficiarios finales y la ausencia de monitoreo y prevención de los conflictos de intereses entre la autoridad y la empresa”, indicó.

El pasado 20 de agosto, la Contraloría puso a disposición de la ciudadanía –en su sitio web– la información sobre la construcción del Hospital Modular Integrado Panamá Solidario.

Por este proyecto, la fiscalía anticorrupción abrió una investigación de oficio y la Procuraduría de la Administración recibió dos denuncias contra el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge: una, por haber rechazado la donación de una empresa china para acondicionar el centro de convenciones de Amador en un hospital temporal con 1,500 camas, y otra, por el supuesto uso de modulares reciclados en la construcción.

El contrato para la construcción del hospital modular fue firmado el pasado 7 de abril, por $6.9 millones, sin incluir el costo de los equipos. Dos días después, el documento fue enviado a Contraloría, para su refrendo. Sin embargo, el contrato ha sido devuelto para subsanación en al menos tres ocasiones. El último ingreso fue el 28 de julio.