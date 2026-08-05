Gobierno crea un comando conjunto para la seguridad del Canal de Panamá con la Policía, el Senan y Senafront

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Seguridad Pública creó un comando conjunto que unificará bajo una sola línea de mando a la Policía Nacional, el Senan, el Senafront y el Sume para reforzar la vigilancia, la protección y la respuesta ante amenazas en las áreas estratégicas del Canal de Panamá.

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), a cargo de Frank Ábrego, creó el Comando Conjunto para la Seguridad en las áreas específicas del Canal de Panamá (Ccscp), una estructura interinstitucional que integrará a la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume), bajo una sola línea de mando adscrita a ese ministerio.

Así consta en la Resolución 190 de 27 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial 30583 B de este miércoles 5 de agosto que lleva las firmas del ministro Frank Abrego y del viceministro Luis Felipe Icaza.

Los ejercicios Panamax 2026 se celebran durante 11 días. Foto/Ministerio de Seguridad Pública

La resolución se da a conocer un día después de que se inauguraran los ejercicios militares Panamax 2026, que aglutina a 1,700 soldados de 21 países precisamente para la protección de la vía marítima, de acuerdo con las autoridades.

La norma entrará a regir el día siguiente a su publicación, es decir, este jueves 6 de agosto.

Buques en transito por el Canal de Panamá en dirección a las esclusas de Miraflores en el lado Pácifico. Foto: LP / Alexander Arosemena

El nuevo comando se sustenta en el Acuerdo Marco de Servicios de Vigilancia, Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal de Panamá, que suscribieron la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Minseg.

Ese instrumento, de acuerdo con la resolución, amplía las capacidades de los servicios policiales de vigilancia, seguridad y protección en siete áreas específicas bajo competencia o administración de la ACP, y aporta los recursos económicos para la operación del CCSCP.

La resolución justifica la medida ante amenazas “climáticas, ambientales, cibernéticas, sociales y transnacionales”, y define el Canal como una infraestructura estratégica de interés nacional e internacional, cuya operación segura constituye un elemento fundamental para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico del país.

También califica la cuenca hidrográfica y sus áreas adyacentes como un recurso estratégico indispensable que requiere mecanismos permanentes de protección, vigilancia y control.

Mando y estructura

Una coordinación ministerial y una jefatura operacional dirigirán el comando, bajo la supervisión del ministro de Seguridad Pública. Un miembro de carrera policial con rango de comisionado o subcomisionado asumirá la jefatura operacional, mientras que un funcionario de nivel directivo de la sede ministerial ocupará la coordinación. El ministro designará ambos cargos.

Entre las misiones del comando figuran la planificación y ejecución de operaciones integrales de seguridad en las cuencas hidrográficas y áreas estratégicas del Canal, la protección de esclusas, centros de control, sistemas energéticos, redes de comunicación y corredores logísticos, así como la identificación, localización y aprehensión de ciudadanos que cometan acciones flagrantes contra los ordenamientos jurídicos dentro de las áreas y puntos determinados en el acuerdo.

El comando también contará con un Centro de Operaciones Conjunto, un sistema permanente de inteligencia estratégica y capacidades de respuesta ante emergencias, desastres naturales, conflictos sociales y situaciones de crisis. Entre sus funciones aparecen, además, las “operaciones de información”, que consisten en estrategias de comunicación estratégica y “prevención de la desinformación”.

Manejo de los fondos

La Dirección de Finanzas del Senan ejecutará las coordinaciones, gestiones y tramitaciones para el uso de los recursos financieros, bajo la supervisión de la coordinación del Minseg. A esa dirección le corresponderá promover la creación de un fondo especial, cuyos procedimientos y manuales de adquisición, uso y manejo deberán contar con la aprobación de la Contraloría General de la República.

La resolución ordena que todas las operaciones del comando respeten los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos, y aclara que su creación no modifica la estructura orgánica ni funcional del Minseg.