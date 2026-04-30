Herrera cierra periodo de la Asamblea con ‘una espinita’: el reglamento interno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de la Asamblea pidió a Mulino que incluya el debate del proyecto de ley que modifica el reglamento orgánico del régimen interno en las sesiones extraordinarias convocadas para mayo.

La Asamblea Nacional cerró este jueves su segundo periodo ordinario de sesiones con una agenda que omitió proyectos relevantes, tensiones internas sin resolver y un presidente del Legislativo que, en su discurso de cierre, le lanzó un mensaje público al presidente José Raúl Mulino: incluya el debate del proyecto de ley que modifica el reglamento orgánico del régimen interno en las sesiones extraordinarias convocadas para mayo.

Jorge Herrera, diputado de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea, reconoció que ese proyecto, uno de los compromisos que asumió cuando llegó al puesto, no se discutió durante este periodo.

La iniciativa fue aprobada recientemente en primer debate, luego de ocho meses de discusión en comisión, pero el tiempo se agotó antes de que pudiera debatirse ante el pleno.

Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Foto: Captura de pantalla

“Si me voy con una espina de aquí, es precisamente porque no se pudo lograr”, admitió Herrera, quien aclaró que la responsabilidad no recae en la voluntad individual sino en los tiempos legislativos y en que el trámite quedó concentrado en una sola comisión.

Se trata de la Comisión de Credenciales, Reglamento y Ética Parlamentaria, que preside la diputada oficialista Dana Castañeda.

Benicio Robinson y Dana Castañeda, diputados. LP/Elysée Fernández

El pedido al presidente Mulino fue puntual y explicito: que amplíe el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, firmado este mismo jueves y limitado al proyecto de sustancia económica, para incluir la discusión del reglamento interno.

“Lo conversamos con el presidente de la República para ver si se podía incluir”, dijo Herrera. Si eso no ocurre, anunció que insistirá desde el 1 de julio, con la nueva junta directiva que se conforme.

Una recta final con ruido político

En los últimos días del periodo, el pleno aprobó en tercer debate una serie de proyectos presentados por diputados de distintas bancadas. Entre ellos, el de fraude de paternidad, impulsado por Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); el marco normativo para buhoneros; y la regulación de quesos sucedáneos, entre otros.

Además, el que proponía nivelar las pensiones de quienes reciben menos de $600 mensuales, medida que sería financiada con la creación de un fondo financiado con un cargo adicional de $1.50 por cada contenedor (TEU) que ingrese al país por vía portuaria. No obstante, cuando se discutía en tercer debate, fue devuelto a segunda instancia a raíz de las quejas de organismos vinculados al sector.

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El cierre también estuvo marcado por fricciones entre la bancada Vamos y el contralor Anel Flores. Ocho diputados de esa bancada denunciaron que el personal de sus despachos no recibió sus salarios. Este jueves, denunciaron al funcionario encargado de fiscalizar las finanzas del Estado ante el Ministerio Público.

Sustancia económica, la tarea urgente

Mulino convocó a sesiones extraordinarias del 4 de mayo al 5 de junio con un único punto en la agenda: el proyecto de ley sobre sustancia económica.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se presentó ante la Asamblea para explicar la urgencia. Explicó que los estándares globales exigen que los beneficios fiscales descansen sobre la actividad económica real, y recordó que Panamá permanece desde 2021 en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperantes.

“Mantener esta situación conlleva riesgos crecientes para la reputación del país, restricciones a los flujos de inversión y obstáculos para la preservación y generación de empleo”, advirtió Chapman.

Los números de Herrera

En su discurso, el presidente de la Asamblea defendió el balance del año legislativo con cifras: 100 proyectos aprobados en tercer debate, 44 ya convertidos en ley, 129 sesiones plenarias y 95% de asistencia en el pleno.

Destacó también la aprobación de la reforma a la ley de interés preferencial, con la que se eliminó el artículo que la había dejado sin efecto práctico, el programa de pasantías para jóvenes en el sector privado, horarios extendidos en centros de salud, la tipificación del exhibicionismo como delito y el reconocimiento del pago a educadores jubilados de las promociones de 1972 y 1973.

La Asamblea entra en receso hasta el 1 de julio, salvo por las extraordinarias que arrancan el lunes 4 de mayo.