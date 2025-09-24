Panamá, 24 de septiembre del 2025

    ASAMBLEA

    Ifarhu pedirá al MEF ‘rejuego’ en el presupuesto para becas del 2026

    Mario De Gracia
    Carlos Godoy, director del Ifarhu. LP/Elysée Fernández

    Un ‘rejuego’ en algunos renglones del presupuesto para la vigencia fiscal de 2026 es lo que pedirá el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

    Becas y auxilios económicos: la Comisión de Educación avanza en reformas al Ifarhu para eliminar privilegiosEducación en el presupuesto 2026: IFARHU tendría más recursos para becas

    La fórmula para lograrlo la explicó el director del Ifarhu, Carlos Godoy, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional este miércoles 24 de septiembre, y tendría el objetivo de cumplir con el pago de becas, tanto atrasadas como nuevas.

    Para becas, el MEF recomendó en el proyecto de presupuesto 2026 un total de $482.7 millones, sin embargo, en la Comisión, Godoy señaló que habían pedido $527 millones.

    El escenario fue complejo de explicar para Godoy, ante preguntas puntuales de la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado.

    Sin embargo, el director del Ifarhu señaló que buscarían subsanar la brecha pidiendo al MEF mover algunos montos. De un total de $143 millones asignados a becas en vigencia (de 2025 y periodos anteriores), Ifarhu pediría mover cerca de $50 millones para un renglón de becas nuevas, explicó Godoy.

    Como en ese escenario el monto destinado a becas en vigencia se reduciría —y considerando que la entidad tiene pagos atrasados a estudiantes—, buscarían un traslado de partida para balancear el presupuesto.

    La petición sería directamente entre el Ifarhu y el MEF, mientras que la Comisión de Presupuesto sería notificada del arreglo, explicó una fuente de la Comisión a La Prensa.

    Asimismo, se pudo conocer que la propia Comisión haría recomendaciones al MEF, puesto que solo pueden rechazar o aprobar, mas no modificar montos en el proyecto presupuestario.

    Tras insistencia de diputados, el ministro de Economia y Finanzas, Felipe Chapman, tuvo que reitrar el proyecto de presupuesto en el año 2024. Este año, esta situación se evitaría buscando que el MEF acoja solicitudes de las diferentes entidades públicas. Archivo.

    La compleja situación se extiende, además, a otras entidades que han reprochado las asignaciones en el proyecto de presupuesto 2026, como el Registro Público.

    Particularmente el Ifarhu sufrió una delicada situación financiera entre 2024 y 2025, cuando se destaparon casos de presunto peculado por el escándalo de los auxilios económicos.

    Godoy también fue consultado al respecto de los auxilios y reiteró que el programa no será eliminado, sino que se fortalecerán los controles para su otorgamiento. Ahora un comité de selección se encargará de revisar las condiciones socioeconómicas de los potenciales beneficiarios.

    Asimismo, con el ‘rejuego’ que solicitará el Ifarhu al MEF, se espera poder oxigenar las finanzas para abrir la convocatoria al concurso general de becas entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

    Cabe recordar que, este año 2025, el habitual concurso general de becas no fue celebrado.

