    INDIGNACIÓN EN PANAMÁ

    Defensor del Pueblo exige a Guatemala condenar agresiones contra la selección de Panamá

    Getzalette Reyes
    La selección de Panamá fue recibida con insultos y pancartas ofensivas en Guatemala. Imagen tomada de redes sociales

    Además del presidente de la República, José Raúl Mulino, otras voces del país han expresado su rechazo al recibimiento hostil que sufrió la selección de fútbol de Panamá en Guatemala, donde este jueves 13 de noviembre ambas selecciones disputarán un partido clave rumbo al Mundial 2026.

    El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, se pronunció enérgicamente a través de sus redes sociales:

    “Como Defensor del Pueblo de la República de Panamá, expresidente de la Comisión de Disciplina de @fepafut y, SOBRE TODO, PANAMEÑO y amante del deporte, rechazo enérgicamente la hostilidad mostrada contra nuestra Selección de Panamá en Guatemala”.

    Leblanc también exigió una respuesta oficial a las autoridades guatemaltecas: “Exijo al Gobierno de Guatemala y a mi homólogo que se pronuncien, defiendan la honra de nuestros jugadores y garanticen tolerancia cero a la violencia y al racismo. #NoAlRacismo @FIFAWorldCup”.

    El ambiente hostil se registró desde la llegada del combinado panameño a territorio guatemalteco, donde jugadores y cuerpo técnico fueron objeto de insultos racistas, gritos vulgares y pancartas ofensivas en las inmediaciones del aeropuerto y el hotel de concentración.

    Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente José Raúl Mulino también se refirió al incidente: “Ojalá todo salga bien. Repudio como panameño la agresión poco civilizada de atacar a un equipo rival”, señaló el mandatario.

    Usuarios en redes sociales y lectores de La Prensa también manifestaron su descontento por la falta de control en el recibimiento al equipo panameño.

    Comentarios de usuarios en redes sociales sobre la agresión que sufrió la Selección de Panamá en Guatemala.
    Comentarios de usuarios en redes sociales sobre la agresión que sufrió la Selección de Panamá en Guatemala.
    Comentarios de usuarios en redes sociales sobre la agresión que sufrió la Selección de Panamá en Guatemala.

    La Prensa conoció que la FIFA y la Concacaf clasificaron el encuentro entre Guatemala y Panamá como un “partido de alto riesgo”, una medida poco habitual que no se había aplicado en ninguno de los compromisos disputados por Panamá como local en el estadio Rommel Fernández durante el actual proceso eliminatorio.

    El partido entre Guatemala y Panamá está programado para las 9:00 p.m. (hora panameña) de este jueves, en el estadio El Trébol, un recinto conocido por la cercanía de sus gradas al terreno de juego.

    Getzalette Reyes

    Portadista

