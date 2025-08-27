Intereses preferenciales: Jorge Herrera propone modificación a la norma que está suspendida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un nuevo cambio en la Ley 468, que estableció un nuevo régimen de intereses preferenciales para préstamos hipotecarios de vivienda, es lo que propone el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera a través del anteproyecto de Ley 153, que presentó el pasado lunes 25 de agosto.

Es un nuevo episodio en la trama de una Ley que ha provocado discrepancias desde su aprobación el 24 de abril de 2025.

Y es que, tras la aprobación de la Ley 468, el Ejecutivo propuso suspender sus efectos. Fue el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, quien presentó la suspensión el pasado 4 de junio; trámite aprobado por el Legislativo.

En la exposición de motivos de la suspensión, el Ejecutivo señaló que “diversos sectores” manifestaron "preocupaciones legítimas sobre el alcance [de la ley 468], su interpretación y la transición entre regímenes”, por lo que avanzó con el proyecto de ley que la suspendía.

Los desarrolladores inmobiliarios y el sector bancario han estado en desacuerdo con algunos puntos de la Ley 468, incluso señalando que se paralizaron préstamos por diferentes inconformidades. Entre ellas, el artículo 12 de la Ley 468, que pedía a los bancos hacer evaluaciones de la situación financiera de los beneficiarios de los préstamos antes que venzan los plazos de interés preferencial.

“Yo no represento a la banca, no represento al sector financiero de este país; yo represento al pueblo (...)”, fue una de las salvedades que hizo Herrera al presentar la iniciativa.

La propuesta de Herrera

Ya lo había adelantado el Ejecutivo cuando se suspendieron los efectos de la Ley 468: el artículo 12 debía modificarse. El diputado Jorge Herrera ejecutó, pero proponiendo su derogación a través del anteproyecto de ley 153, que presentó a la Asamblea el pasado 25 de agosto.

En el anteproyecto, Herrera también propone reducir las tasas subsidiadas para préstamos hipotecarios en viviendas entre $80,000 y $120,000.

En el caso de la región de Panamá y Panamá Oeste, para los préstamos hipotecarios por dichos montos, se reduciría la tasa subsidada de 4% —como establece la Ley 468— a 3.5%. Asimismo, habría una modificación en los años que dura el beneficio: pasaría de 5 años, a ser de 7 años.

Algo parecido ocurriría para la región de Colón y el resto del país en este mismo tramo de préstamos: la tasa subsidiada pasaría del 4% al 3.5% y de 5 años, a ser de 7 años.

Pero falta una pieza del rompecabezas: la Ley 468 está suspendida, mientras que los tramos de intereses preferenciales que se mantienen vigentes son los de la Ley 3 de 1985, con su normativa conexa. Con ello, el diputado Herrera propone la modificación a una Ley suspendida por otra.

Para que el anteproyecto avance, debe someterse a la Comisión de Economía y Finanzas para ser prohijado, y que consecuentemente, pueda debatirse en primer, segundo y tercer debate, si correspondiera.

El Art. 12 de la ley de interés preferencial protege al dueño de la vivienda tras vencer el beneficio. Estaremos vigilantes ante cualquier intento de modificarlo o eliminarlo. pic.twitter.com/F67UQqLKSo — Eduardo Gaitan (@EduardoAGaitan) June 10, 2025

La mencionada Comisión ahora la preside el diputado Eduardo Gaitán, uno de los opositores a la eliminación del artículo 12 de la Ley 468, y quien protagonizó varios encontronazos con el Ejecutivo y los desarrolladores inmobiliarios durante el debate de la Ley 468.

Mientras tanto, la Ley 468 continua suspendida hasta el 31 de diciembre de 2025 y el debate volverá a abrirse sobre la que debe ser la nueva política de intereses preferenciales para la adquisición de viviendas, que regiría desde el 1 de enero de 2026.