La Asamblea Nacional recibe 32 observaciones ciudadanas antes de ratificar a nuevos magistrados de la Corte

El proceso de consulta abierto por la Asamblea Nacional para recibir observaciones sobre los candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia generó la participación de al menos 32 personas, en su mayoría a través de correos electrónicos.

Como se recordará, el presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Gisela del Carmen Agurto para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo del magistrado Cecilio Cedalise, y a Carlos Villalobos, quien sustituirá a la magistrada Ángela Russo en la Sala Primera de lo Civil.

Tras estas designaciones, el Legislativo aprobó un “procedimiento abreviado” para la ratificación de los magistrados, que comenzó con la recepción de opiniones de la ciudadanía, tanto presencial como a través de correos electrónicos, y concluirá con las entrevistas realizadas por los diputados de la Comisión de Credenciales.

El Pleno aprueba la metodología para la ratificación de un magistrado principal y dos suplentes, de la Corte Suprema de Justicia. pic.twitter.com/GQV6IX4pLX — Asamblea Nacional (@asambleapa) October 27, 2022

En el caso de Villalobos, recibió cinco opiniones a favor y una en contra, mientras que Agurto obtuvo 26 observaciones favorables, según pudo conocer La Prensa. Estos comentarios formaron parte del mecanismo de participación ciudadana previo a la evaluación legislativa de ambos aspirantes.

Las observaciones fueron enviadas a los nueve integrantes de la Comisión de Credenciales para que las consideren al momento de interrogar a los magistrados. Por tratarse de un proceso abreviado, no se contemplan algunos pasos habituales, como la consulta abierta que permite a cualquier ciudadano expresar su opinión sobre los nominados ante la comisión.

Entrevistas arrancan hoy

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales se reunirá este lunes 13 de octubre, a la 1:00 p.m., en el Salón Azul del Palacio Justo Arosemena, para considerar oficialmente los nombramientos.

¡Buenos días! ☕️☀️ Arrancamos una semana movida en la Asamblea.



Hoy en la Comisión de Credenciales consideraremos los nombramientos de los nuevos magistrados para la Corte Suprema designados por el Presidente. pic.twitter.com/4jj0DeCuvJ — Augusto “Tuto” Palacios M. (@tutopalaciosm) October 13, 2025

La cita, que será transmitida por La Prensa, fue formalizada por la presidenta de la comisión, la diputada Dana Castañeda Guardia, mediante un memorando fechado el 8 de octubre.

La convocatoria incluyó a los diputados Ariel Vallarino (RM), Arquesio Arias (PRD), Ernesto Cedeño (MOCA), Yamireliz Chong (VAMOS), Joan Guevara (Alianza), Augusto Palacios (VAMOS), Benicio Robinson (PRD) y José Luis Varela (Partido Panameñista).

El diputado Cedeño se refirió al proceso abreviado de consultas sobre los candidatos a magistrado. Reconoció que, aunque la Comisión de Credenciales aprobó este procedimiento y está dentro de las potestades de la Asamblea, a él le hubiera gustado que se desarrollara con mayor amplitud.

“Lo cierto es que sí se les permitió que todos opinaran, todos los que quisieran opinar, y esta es la evaluación”, señaló, mientras revisaba el paquete de observaciones enviadas por correo electrónico, que cada diputado recibió para analizarlas antes de la reunión de la comisión programada para ese día.

Cedeño explicó que, bajo este mecanismo, el público ya no tendrá oportunidad de cuestionar a los aspirantes en la comisión, dado que quienes quisieron opinar lo hicieron por escrito. En ese sentido, aclaró que la única instancia de cuestionamiento directo recae ahora en los diputados, quienes evaluarán y debatirán las observaciones recopiladas.

Carmen Agurto

Según un informe de la Presidencia, es egresada de la Universidad Santa María la Antigua y cuenta con una maestría de la Universidad de Tulane, en Louisiana. Además, ha ocupado diversos cargos, como jueza del Tribunal Marítimo, de juzgados municipales civiles y magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia, entre otros.

Ernesto Villalobos

Actualmente, Villalobos es abogado litigante, egresado de la Universidad de Panamá, con más de 20 años de experiencia en derecho civil, contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal, derechos hereditarios, recursos de casación y amparo de garantías constitucionales, entre otros.

Cuenta con un posgrado en Derecho Procesal Civil y recibió del Colegio Nacional de Abogados la Medalla Ascanio Mulford. Asimismo, de la Asociación Bancaria de Panamá obtuvo un reconocimiento por su trayectoria y apoyo a la figura del fideicomiso. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa le otorgó un reconocimiento por su participación como exponente en los conversatorios sobre el Proceso Ordinario en el Nuevo Código Procesal Civil.