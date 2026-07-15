La Corte no admite un recurso de la diputada Janine Prado contra el director del Ifarhu

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La acción presentada por la diputada Janine Prado buscaba acceder a información sobre los programas de becas de 2026, pero la Corte Suprema no la admitió.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió la acción de hábeas data que presentó la diputada de la bancada Vamos Janine Prado, del circuito 9-1 Veraguas, contra el director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, por no responder una solicitud de información relacionada con los programas de becas de 2026.

La decisión, adoptada el 11 de junio de 2026 y notificada mediante el Edicto 944, fijado por la Secretaría General de la Corte el pasado 13 de julio, no entró a analizar el fondo del reclamo. Al no admitir la acción, el pleno descartó la demanda sin pronunciarse sobre si el Ifarhu estaba o no obligado a entregar la información solicitada.

Carlos Godoy, director del Ifarhu. LP/Elysée Fernández

Aunque el edicto no expone los argumentos del fallo, la decisión cita varias disposiciones de la Constitución, así como los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 6 de 2002, conocida como la Ley de Transparencia.

Esas normas regulan el plazo para responder solicitudes de información, las causales de negativa y los presupuestos para promover una acción de hábeas data.

Esto sugiere que el pleno centró su análisis en los requisitos procesales para admitir la demanda.

La Fiscalía Anticorrupción inspeccionó el Ifarhu por el caso de los auxilios económicos.

Un cuestionario sobre las becas de 2026

El origen del caso es la nota 049, del 3 de febrero de 2026, mediante la que Prado, invocando la función de fiscalización de la Asamblea Nacional, pidió a Godoy información “clara, verificable y oportuna” sobre la planificación de los programas de becas para este año.

El cuestionario abarcaba nueve bloques de preguntas. Incluye desde los programas de becas y apoyos previstos para 2026 y la estimación de beneficiarios, hasta la distribución territorial de los beneficios por provincia y comarca y la metodología utilizada para definirla.

Diputada Janine Prado. Elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional 2026 - 2027. Palacio Legislativa, Ciudad de Panamá 01 de julio de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

También solicitaba conocer el número de estudiantes que participaron en el concurso general de becas de 2026 y la forma en que se asignarían los cupos, entre otras consultas.

“Solicito que la información sea remitida de forma desagregada, con el debido sustento metodológico y datos verificables, a fin de permitir un adecuado análisis y cumplir con la labor de control y fiscalización que corresponde a este Órgano del Estado, dentro del plazo reglamentario establecido por la ley”, escribió Prado en la nota.

El Ifarhu respondió un cuestionario similar

Prado explicó a La Prensa que después de presentar el recurso ante la Corte, envió otro cuestionario al Ifarhu, con preguntas “bastante parecidas” a las de la nota que dio origen al hábeas data. Ese sí fue respondido por la entidad el 29 de junio de 2026.