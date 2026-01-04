La foto de Nicolás Maduro esposado recorre el mundo tras su captura por Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La imagen de Nicolás Maduro esposado, con los ojos vendados y protectores auditivos, a bordo de un buque militar estadounidense en el mar Caribe, tras su captura por fuerzas de Estados Unidos, se convirtió en una de las fotografías más impactantes de la jornada y ocupa este domingo las portadas de los principales diarios del mundo.

La fotografía fue compartida el sábado por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social, acompañada del mensaje: “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”. En la imagen, el líder venezolano aparece de pie, vestido con ropa deportiva, con las manos esposadas sosteniendo una botella de agua, mientras es custodiado por personal militar.

El arresto de Maduro ha generado una amplia repercusión mediática internacional, con titulares que reflejan tanto la magnitud del operativo como sus implicaciones geopolíticas.

The New York Times destacó en su portada que, tras la captura, Trump afirmó que Estados Unidos “gobernará” Venezuela, y subrayó en un subtítulo que la operación culmina una campaña de meses contra el mandatario venezolano.

Portada del diario "The New York Times".

El Daily News tituló: “Maduro a Nueva York, esposado”, señalando que el líder chavista enfrentará cargos por narcotráfico y terrorismo luego de ser capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por tropas estadounidenses.

Portada del medio Daily News.

En Argentina, Clarín afirmó: “Trump sacó a Maduro y dijo que se hace cargo de Venezuela, pero el chavismo aún sigue”.

Portada de "Clarín".

En Europa, El País de España publicó: “Trump anuncia que dirigirá Venezuela tras capturar a Maduro”, y agregó que Estados Unidos busca asumir el control del país con miras a una transición “segura, adecuada y sensata”.

Portada dominical de El País de España.

Por su parte, The Sunday Times resaltó la frase: “Dominaremos Venezuela”, promete Estados Unidos tras captura de Maduro.

Medios mexicanos también dedicaron amplios espacios al hecho. La Jornada tituló: “Trump al mundo: ‘Dominamos Occidente’”, mientras que Milenio destacó con un cintillo “La caída de Maduro” y el titular “Trump encarcela a Maduro en Nueva York”.

Portada de "La Jornada".

Portada de Milenio (México)

Nicolás Maduro fue detenido en la madrugada del sábado 3 de enero en una operación relámpago ejecutada por Washington.

Actualmente se encuentra en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción, según informaron autoridades estadounidenses.

