    La Prensa presentará la investigación sobre la marina privada de Louis Sola en Amador, en la conferencia de periodismo Colpin

    La sociedad Amador Marina, S.A., ligada al entonces funcionario federal estadounidense Louis Sola y su familia, pagaría entre 15 centavos y $6 por metro cuadrado en dos concesiones estatales en isla Flamenco, Amador, una de las áreas de mayor potencial turístico del país. Foto: Archivo.

    La periodista Ereida Prieto-Barreiro, de la Unidad Investigativa de La Prensa, fue invitada a participar en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin) 2025, el encuentro más importante del periodismo de investigación en la región.

    El evento, que este año es organizado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú, reúne cada año a periodistas destacados de América Latina para compartir la metodología, los hallazgos y el impacto de sus investigaciones.

    Prieto-Barreiro fue seleccionada para exponer su trabajo de investigación sobre la concesión de terrenos estatales en isla Flamenco a favor de Amador Marina, S.A., una sociedad ligada a Louis Sola, quien hasta julio pasado fungió como comisionado de la Federal Maritime Commission (FMC) de Estados Unidos. El área concesionada está en terrenos de la Nación ubicados en la entrada del lado Pacífico del Canal de Panamá. El espacio es tan estratégico, que alguna vez el Ministerio de Seguridad Pública consideró establecer ahí una base aeronaval para el Senan.

    Ereida Prieto-Barreiro, de la Unidad Investigativa de La Prensa, fue invitada a presentar su trabajo sobre la cesión irregular de terrenos en Amador durante la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) 2025, que se realizará en Buenos Aires.

    La convocatoria de Colpin y la organización Transparencia Internacional (TI) recibió este año 298 postulaciones provenientes de 22 países de Hispanoamérica y el Caribe.

    La agenda de la conferencia se construye a partir de los trabajos postulados al Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación “Javier Valdez”, cuyos preseleccionados presentan sus proyectos durante el evento.

    Además, el programa incluye talleres, charlas magistrales y mesas de discusión sobre temas clave del oficio periodístico.

    Este año, la Colpin se celebrará en Buenos Aires, Argentina, del 5 al 8 de noviembre.

    En sus ediciones anteriores, la conferencia se ha realizado en Panamá, Perú, Colombia, Argentina, México, Ecuador, Brasil, Uruguay y Madrid.

