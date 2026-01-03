La reacción de la Cancillería panameña tras la captura de Maduro en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá reacciona a los hechos en Venezuela, exige una transición democrática y recuerda que custodia las actas electorales que respaldan el triunfo de Edmundo González.

El Gobierno de Panamá reaccionó este sábado a los acontecimientos ocurridos en Venezuela y exigió que la entrega del poder se realice conforme a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que resultó vencedor el opositor Edmundo González Urrutia.

La posición oficial se conoció luego de que Estados Unidos confirmara la captura de Nicolás Maduro, un hecho que aceleró los pronunciamientos diplomáticos en la región.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá instó a “las autoridades de facto que aún sobreviven en Venezuela” a rectificar su conducta y a actuar conforme a los principios de legalidad y legitimidad. El texto advierte que la negativa del régimen a reconocer el resultado electoral abrió paso a un proceso de mayor autoritarismo y represión, cerrando la vía a una transición democrática.

•Comunicado Oficial• Comunicado Oficial del Gobierno de Panamá sobre los Acontecimientos en Venezuela. pic.twitter.com/afwQjpvOJ2 — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) January 3, 2026

Las actas y el rol de Panamá

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es el respaldo explícito de Panamá a los resultados electorales de julio de 2024 y a la custodia de las actas que los sustentan. El Gobierno panameño reiteró que dichos documentos, entregados por la oposición venezolana, se encuentran “debidamente custodiados por Panamá”, como garantía de la voluntad soberana expresada en las urnas.

La Cancillería recordó que esas actas respaldan el triunfo de González Urrutia y constituyen la base legítima para cualquier proceso de transición política.

El comunicado recuerda que Panamá sostuvo durante meses una postura activa a favor de una salida pacífica y democrática para Venezuela. A lo largo de 2025, el presidente José Raúl Mulino expresó en foros internacionales, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas, su respaldo a una transición democrática. Más recientemente, el Gobierno panameño ofreció su territorio como espacio neutral para facilitar una salida ordenada, iniciativa que no prosperó.

“Lamentablemente, hemos sido testigos de cómo la situación ha evolucionado de manera desfavorable bajo la conducción de Nicolás Maduro”, señala el texto, al advertir que el desconocimiento del triunfo electoral de González Urrutia cerró cualquier posibilidad de transición democrática y profundizó el autoritarismo.

La Cancillería también trazó una evaluación política más amplia del régimen venezolano. Describió el sistema de gestión que ha prevalecido durante más de dos décadas como uno marcado por la ineficiencia social, económica e institucional, que ha provocado sufrimiento a la mayoría de la población mientras un pequeño grupo se ha beneficiado de esa situación.

“El pueblo venezolano tiene derecho a vivir, crecer y prosperar en un país destinado a la libertad y la prosperidad”, dice el comunicado, que llama a dejar atrás la opresión que ha marcado las últimas dos décadas.

Finalmente, Panamá recordó que, como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, continuará velando por el fortalecimiento de los principios democráticos y la pacificación en la región, con el objetivo de garantizar un futuro libre y próspero para Venezuela.

Lo que dijo Mulino

Más temprano, el presidente José Raúl Mulino expresó una posición en la misma línea a través de la red social X.

“Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González Urrutia. Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo”, afirmó.