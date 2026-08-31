La reforma electoral que empujó a Vamos a convertirse en partido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Vamos inicia el camino para ser partido político a raíz de que las reformas electorales obstaculizan la competencia de los independientes.

La coalición Vamos votó el pasado sábado 29 de agosto para transformarse en partido político. La decisión llegó después de que la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) avanzara con cambios al Código Electoral que reducen las posibilidades de que un candidato independiente gane un escaño en 2029.

Las modificaciones a la ley electoral fueron impulsadas por representantes de los distintos partidos políticos en la CNRE. Allí están el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD), Realizando Metas (RM), Partido Panameñista, Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Alianza, el Partido Popular y el Movimiento Otro Camino.

Representantes de partidos políticos en la CNRE. Cortesía/TE

Ese sábado 701 miembros de la organización se reunieron en el gimnasio del Colegio Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y aprobaron el cambio con el 97% de los votos.

El siguiente paso exige recolectar cerca de 60,000 firmas, el 3% del padrón electoral, para inscribirse formalmente ante el Tribunal Electoral.

Vamos ganó 19 curules en la Asamblea Nacional en los comicios de mayo de 2024 bajo la figura de libre postulación, la fórmula que permite a un candidato competir sin el respaldo de un partido. Hoy esta bancada tiene 15 diputados.

Asamblea general de la coalición Vamos. LP/Elysée Fernández

Los escollos

El proyecto que discutió la CNRE modifica varios artículos del Código Electoral. Uno de ellos establece que un miembro de un partido que firme a favor de un candidato independiente para 2029 incurre en una renuncia tácita a su propio partido.

Hasta las elecciones de 2024, esa restricción no existía: una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2015 había declarado inconstitucional una norma similar.

El diputado de Vamos Jorge Bloise, quien representa a la agrupación en la CNRE y el propio presidente de la coalición, Juan Diego Vásquez, calificaron el cambio de retroceso y alegaron que viola la Constitución.

Luis Duke, diputado de la coalición Vamos. LP/Elysée Fernández

La CNRE también rechazó, por 7 votos en contra, 3 a favor y 4 abstenciones, una propuesta del propio Tribunal Electoral que habría permitido a los candidatos independientes recibir votos múltiples en los circuitos plurinominales, la misma ventaja de la que gozan los partidos con sus listas.

En su lugar, aprobó una reforma al artículo 424 que limita al independiente a un solo voto, incluso en un circuito que elige a varios diputados.

Ese cambio golpea directamente el mecanismo que catapultó a Vamos en 2024: la acumulación de votos entre varios independientes de una misma lista informal, conocida como voto plancha.

Más firmas

La CNRE también acordó subir el umbral de firmas para postularse por libre postulación, de 2% a 3% de los votos válidos de la última elección, con un tiempo de recolección más corto, solo 6 meses, con fecha límite el 31 de agosto del año previo a las elecciones.

Para un candidato presidencial, eso equivale a 68,255 firmas, la misma cantidad que se necesita para fundar un partido nuevo.

El diputado Roberto Zúñiga manifestó que solo nueve habrían obtenido una curul bajo las nuevas reglas. “Los partidos se unieron contra nosotros”, añadió.

Para los dirigentes de Vamos, el patrón es claro: los partidos tradicionales, enfrentados entre sí en casi todo lo demás, coincidieron para frenar a los independientes.

“Las reformas electorales quieren eliminar a los independientes”, declaró Vásquez tras la votación del sábado.

Mientras que Jorge González, jefe de la bancada de Vamos, advirtió que los cambios “disminuyen las posibilidades de que independientes puedan llegar a la Asamblea”. Zúñiga fue igual de tajante: llamó el cambio “un retroceso” y explicó que la nueva regla los empuja a competir como partido si quieren ofrecer una alternativa distinta a la de las agrupaciones tradicionales.

El papel de la Comisión de Gobierno

El Tribunal Electoral (TE) instaló la CNRE el 13 de marzo de 2025, la octava comisión de este tipo en la historia del país, y el proyecto de reforma electoral sigue en TE.

En la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, el presidente del TE, Narciso Arellano, adelantó que el proyecto sería presentado a la Asamblea antes de que acabe agosto.

Hasta ahora no ha llegado al Palacio Justo Arosemena. Cuando llegue a la Asamblea, la propuesta tendrá que ser debatida en la Comisión de Gobierno, que preside el diputado del PRD, Benicio Robinson.