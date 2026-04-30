Panamá, 30 de abril del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    La Repregunta: Mulino culpa al ‘bochinche’ por frenar ley del etanol

    Redacción de La Prensa

    El presidente José Raúl Mulino responsabilizó a la especulación y la “maledicencia” por el fracaso del debate legislativo del proyecto de ley que imponía el bioetanol en la mezcla con gasolina.

    “Privó el bochinche”, dijo el mandatario en la conferencia de prensa de este jueves. También aseguró que la discusión perdió su enfoque técnico para convertirse en un campo de confrontación política.

    El mandatario afirmó que con la suspensión del debate, el país pierde empleos e inversiones millonarias que la industria del etanol hubiera generado, así como una oportunidad para que colonos y cañeros sembraran variedades especializadas.


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