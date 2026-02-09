‘La visa es un privilegio, no un derecho’, reitera embajador de Estados Unidos en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, reiteró este lunes 9 de febrero que la revocatoria, aprobación o renovación de visas estadounidenses se rige exclusivamente por criterios de seguridad nacional y subrayó que se trata de un privilegio, no de un derecho, al referirse a los señalamientos sobre la cancelación de visas a políticos, abogados y periodistas panameños.

Cabrera explicó que la embajada no comenta casos individuales y que cualquier persona a la que se le haya revocado una visa debe referirse directamente a su situación particular. “Nada ha cambiado, todo sigue igual. Tener una visa es un privilegio, no es un derecho”, afirmó, al insistir en que Estados Unidos continuará aplicando sus normas migratorias conforme a sus estándares de seguridad.

El diplomático también se refirió al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver), aclarando que para su país no se trata de una facilidad administrativa, sino de una herramienta de seguridad. Señaló que este programa exige que los países participantes cumplan con estándares equivalentes en materia de control migratorio, seguridad aeroportuaria y verificación de viajeros.

En ese contexto, indicó que Panamá y Estados Unidos mantienen una mesa de trabajo para evaluar los requisitos necesarios, proceso que se inició tras la visita del canciller Javier Martínez Acha a Washington, donde sostuvo reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio. “Estamos haciendo el trabajo necesario para ver si podemos llegar a ese logro”, señaló Cabrera, al destacar que las relaciones bilaterales entre ambos países continúan fortaleciéndose.

Por otro lado, el embajador se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de anular la concesión otorgada a la empresa CK Hutchison en los puertos de Balboa y Cristóbal. A su juicio, el fallo envía un mensaje positivo a los inversionistas y refuerza la seguridad jurídica.

“Pensamos que es algo bueno para el esquema de la ley, para asegurar que los contratos que cumplen con la legalidad sean respetados y que aquellos que no se ajustan a la ley sean eliminados”, expresó Cabrera, al considerar que la decisión beneficia a Panamá, a su seguridad nacional y al fortalecimiento de la justicia.

El diplomático resaltó que Estados Unidos mantiene una relación sólida con Panamá y que ambas naciones continúan trabajando de manera coordinada en temas de interés común, como la seguridad y la inversión.

Sus declaraciones se dieron tras una reunión que sostuvo con miembros del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.