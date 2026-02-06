Las matemáticas del voto: partidos ajustan las reglas para asignar las curules

La Comisión Nacional de Reformas Electorales aprobó el pasado jueves 5 de febrero una propuesta que ajusta las reglas para la asignación de curules en los circuitos plurinominales, considerado uno de los puntos más complejos del sistema electoral panameño.

La iniciativa, impulsada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), logró el consenso de los partidos representados en el foro y modifica el artículo 452 del Código Electoral.

El cambio no elimina el mecanismo tradicional de reparto de curules, basado en el cociente, medio cociente y residuo, pero ordena su aplicación y establece cómo deben participar los candidatos por libre postulación, una figura que ha generado interpretaciones encontradas desde que se incorporó con más fuerza al sistema electoral.

Los cambios

La propuesta ratifica que, en los circuitos donde se eligen dos o más diputados, las curules se asignan en tres etapas sucesivas. Primero, se reparten según el cociente electoral, que surge de dividir el total de votos válidos entre el número de curules disponibles. Luego, si aún quedan escaños por asignar, entra en juego el medio cociente. Finalmente, las curules restantes se adjudican por el método de resto mayor, es decir, se comparan los votos que le sobran a cada partido político o candidato después de haber obtenido curules por cociente o medio cociente.

La diferencia central está en cómo se incorporan los candidatos por libre postulación en ese reparto. Hasta ahora, la norma vigente los equiparaba a listas, una figura propia de los partidos políticos. La propuesta aprobada corrige esa equiparación.

El voto independiente, estrictamente individual

El texto avalado por la comisión establece que los candidatos por libre postulación no compiten como listas, sino de manera individual, tanto al momento de recibir votos como al participar en la asignación de curules. Esto significa que sus votos se cuentan de forma directa, sin agregarlos a estructuras colectivas que no existen en la libre postulación.

Este criterio es consistente con otra decisión adoptada por la Comisión Nacional de Reformas Electorales la semana pasada, cuando se aprobó una modificación al artículo 424 del Código Electoral para impedir que los candidatos independientes reciban votos por listas, una facultad reservada exclusivamente a los partidos políticos.

En la práctica, y de acuerdo con la justificación presentada por los partidos, el cambio busca cerrar la puerta a interpretaciones que permitían tratar a los independientes como si fueran partidos, una distorsión que, según los proponentes, chocaba con la naturaleza ciudadana de esa modalidad de postulación.

“El régimen vigente de adjudicación de curules fue diseñado bajo una lógica predominantemente partidaria y de listas, incorporando referencias expresas a “listas de libre postulación”, figura que desnaturaliza el carácter personal y autónomo de la libre candidatura. Dado que los candidatos por libre postulación no constituyen organizaciones políticas ni presentan listas, resulta necesario ajustar las reglas de cociente, medio cociente y resto mayor para que puedan aplicarse de manera clara y objetiva a candidaturas individuales”, dice la justificación.

Al igual, que el tema de las listas, la propuesta de modificación fue presentada por el exdiputado del Partido Revolucionario Democático, Ricardo Torres.

Quién se queda con la curul

Otro punto clave de la reforma al artículo 452 es que la curul siempre se asigna al candidato más votado dentro de cada lista, sin importar si el partido obtuvo la posición por cociente, medio cociente o resto mayor. En el caso de los independientes, la curul corresponde directamente al candidato que haya alcanzado la votación suficiente para entrar en alguno de esos repartos.

“La curul adjudicada por cualquiera de los mecanismos previstos en este artículo corresponderá al candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos dentro de la respectiva lista”, dice el numeral 5 de la iniciativa.

El texto también fija límites específicos: las postulaciones comunes identificadas con la letra “R” solo podrán obtener una curul mediante el mecanismo de resto mayor.