Lo dicho vs. lo hecho: las contradicciones del Gobierno sobre las partidas del MEF

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las contradicciones del discurso oficial alrededor de las cuantiosas partidas que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) repartió a ciertos municipios, de manera discrecional y sin un criterio técnico, empiezan a acumularse.

Se ha dicho que los fondos buscaban fortalecer a municipios pobres y subsidiados.

“De los 82 municipios del país, 64 no son autosuficientes financieramente y dependen del subsidio y el apoyo del gobierno central (...)”, dijo el ministro del MEF, Felipe Chapman, el pasado jueves en conferencia de prensa, a la vez que citaba las leyes que le permiten a la cartera que dirige efectuar transferencias a los municipios, de forma adicional a las administradas por la Autoridad Nacional de Descentralización.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Cortesía/Presidencia

Aquí aprovechó para decir que este mecanismo es distinto a la escandalosa “descentralización paralela”, con la que el gobierno de Laurentino Cortizo transfirió más de $300 millones de manera política a gobiernos locales.

Sin embargo, los fondos no llegaron a ninguno de los 10 corregimientos con el mayor número de personas en condición de pobreza multidimensional, elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete Social del Ministerio de Desarrollo (2020), con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Estos son: Chilibre, Pacora, Tocumen, 24 de Diciembre, Arraiján cabecera, Ernesto Córdoba Campos, Las Cumbres, Ernesto Arias, Burunga y Belisario Porras.

Corregimientos con el mayor número de personas que viven en la pobreza. Fuente :Secretaría Técnica del Gabinete Social, adscrita al MIdes y PNUD.

De hecho, el único corregimiento del país que públicamente se sabe recibió fondos es El Chorrillo, comuna que gobierna el diputado oficialista Sergio “Chello” Gálvez, quien además presidía la poderosa Comisión de Presupuesto al momento de recibir los $150 mil.

[Lea aquí: Polémicas transferencias del MEF: la Junta Comunal de El Chorrillo, controlada por Chello Gálvez, recibió $150 mil]

Entre los municipios que sí recibieron transferencias se cuentan San Carlos; Aguadulce, La Pintada y Olá (Coclé); Pedasí (Los Santos); Chame, La Chorrera y San Carlos (Panamá Oeste); y Pinogana (Darién), entre otros.

Miles de dólares en donaciones y fiestas navideñas

También se ha argumentado que el dinero serviría para obras y funcionamiento institucional, como el pago de planillas. Uno de los que sostiene este planteamiento es Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional y quien controla el municipio de Aguadulce, que recibió por lo menos $625 mil en solo tres meses.

Sin embargo, buena parte de esos fondos terminaron financiando actividades festivas, logística navideña y celebraciones patrias. Algo similar ocurrió en San Carlos, que recibió casi $1 millón. Más del 50% de ese dinero habría ido a parar a donativos directos a particulares.

La gran contradicción de San Carlos

La alcaldía de San Carlos encarna otra gran contradicción. En tres acuerdos sustentan que se gastarían al menos $552,000 en donativos a personas, pero un letrero colgado en las instalaciones del municipio dice claramente: “Atención: no se están otorgando apoyos económicos ni donativos”.

Observen el letrero que está en la antesala de la oficina del Alcalde de San Carlos, Antonio Pope Bernal.

Este Municipio recibió un millón de dólares en esta administración. En tres acuerdos municipales, según @prensacom de los $150,000 transferidos en diciembre de 2024, se… pic.twitter.com/sZObxPJk6n — Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) December 3, 2025

Sin equidad

Chapman también dijo que cualquier municipio del país tiene a su disposición el mecanismo de las transferencias. Sin embargo, varios alcaldes y representantes se han quejado porque, pese a haber enviado cartas solicitando presupuesto para obras y temas administrativos, no han recibido respuesta.

Joaquín De León, alcalde de David, Chiriquí, uno de los municipios más grandes del país, pide “transparencia y equidad en el tema”. Invitó a ejecutar la Ley 37 de 2009 de descentralización, que dicta las reglas para asignar las transferencias a los gobiernos locales: el impuesto de bienes inmuebles y el programa de inversiones públicas municipales como fuente principal de financiamiento, así como criterios objetivos que eviten discrecionalidad en la distribución de fondos.

Negaron las donaciones

Tanto el ministro Chapman como el contralor Anel Flores habían negado a diputadas que este gobierno había hecho transferencias a gobiernos locales.

Anel Flores, contralor del país y Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Cortesía: Presidencia

Por ejemplo, en enero de este año, la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, preguntó a Chapman si el ministerio de Economía y Finanzas o la Autoridad Nacional de Descentralización habían hecho transferencias a juntas comunales o municipios, pero Chapman respondió que no.

Sin embargo, la transferencia de $150 mil que refrendó la Contraloría a la junta comunal de El Chorrillo, en manos del diputado oficialista Sergio “Chello” Gálvez, demuestra que sí hubo desembolsos y contradice de forma directa la versión del ministro, asunto que abre la puerta a nuevas interrogantes sobre la transparencia y el manejo de estos recursos públicos.

Mientras tanto, la diputada Patsy Lee, aliada de Vamos en la Asamblea, también envió una carta al contralor Flores, el pasado 13 de diciembre, en la que pidió los detalles de las transferencias o traspasos presupuestarios al municipio de La Chorrera.

Patsy Lee, diputada del Partido Popular, en La Chorrera, circuito 13-4. Panamá Oeste. LP/Alexander Arosemena

Recibió respuesta el 14 de noviembre. Fernán Adames, director nacional de Asesoría Jurídica, le respondió que la Autoridad Nacional de Descentralización es la entidad responsable de coordinar y supervisar el proceso de descentralización, “garantizando la correcta distribución y uso de los recursos que son transferidos a los gobiernos locales. Por lo tanto, su solicitud deberá ser dirigida a la mencionada entidad”.

El MEF transfirió a La Chorrera $310 mil el 17 de diciembre de 2024.

Por estos días, el MEF y a la Contraloría en el centro del escrutinio público. Si hubo transferencias, ¿por qué se negó su existencia? ¿Qué criterios se aplicaron para beneficiar a unos municipios y excluir a otros con mayores índices de pobreza?