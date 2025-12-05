Luces de Navidad: así se gastaron los $200 mil que MiCultura envió a La Pintada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El dinero que el Ministerio de Cultura (MiCultura) transfirió al municipio de La Pintada, Coclé, $200 mil, se materializó en un montaje navideño sin grandes pretensiones: un árbol coronado con una estrella LED, figuras luminosas en forma de regalos, guirnaldas que trepaban por los postes y una valla festiva que recibía a los visitantes con el mensaje: “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2025”.

En vallas navideñas sobresalía el nombre de Dana Castañeda. Foto: Cortesía

Un detalle no pasó desapercibido: el nombre de la diputada Dana Castañeda en una de las vallas, acompañado de un optimista mensaje: “Que esta Navidad sea motivo de felicidad y el Año Nuevo una esperanza de éxito y prosperidad”.

Navidad en La Pintada 2024. Foto: Cortesía

En diciembre de 2024, época en que La Pintada exhibió la decoración, Castañeda, tía de la alcaldesa del distrito, Ina Rodríguez, era la presidenta de la Asamblea Nacional, órgano del Estado con un presupuesto de más de $100 millones anuales y una abultada y costosa planilla que frecuentemente está en el ojo de la tormenta.

Lea aquí: MiCultura transfirió $675 mil a Aguadulce y La Pintada para un topón navideño y fiestas de fin de año

Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea. Captura de pantalla de TVL

El 2024 fue especialmente duro. No solo fue el año de las elecciones generales, donde Castañeda y su sobrina resultaron victoriosas; también fue el año del debate de la ley que reformó la seguridad social, un capítulo tenso que puso a la Asamblea contra las cuerdas.

Navidad 2024 en La Pintada. Foto: Cortesía

Según un acuerdo municipal, parte de los $200 mil que aportó el ministerio a cargo de la ministra Maruja Herrera se destinó a la logística y producción del desfile del 21 de diciembre, donde la alcaldesa, vestida de Santa Claus, se tomó en fotos junto a su tía Dana Castañeda. Se les observa celebrando entre comparsas, tarimas y niños disfrazados. Esos fondos también sufragaron la confección de un nacimiento y el topón que se celebró en el pueblo el 25 de diciembre.

Navidad 2024 en La Pintada. Foto: Cortesía

El diputado de la bancada Vamos, Luis Duke, pidió a la ministra Maruja Herrera que explique qué facultad legal “le autoriza a enviar fondos a municipios para cubrir gastos de topón, fiestas de Navidad, decoración de plazas y parques, logística y seguridad. ¿Por qué a unos municipios sí y a otros no? ¿Existen otros municipios a los que se les haya enviado fondos para cubrir este tipo de gastos? ¿Cuáles son?”.

Ministra @MarujaHerrera8 ¿Nos puede explicar y aclarar a todos los panameños qué facultad legal le autoriza a enviar fondos a municipios para cubrir gastos de topones, fiestas de Navidad, decoración de plazas y parques, logística y seguridad?

¿Por qué a unos municipios sí y a… pic.twitter.com/5dSMNTDCGG — Luis “Lucho” Duke (@LuchoDuke) December 5, 2025

Navidad 2024 en La Pintada. Foto: Cortesía

La polémica transferencia surge en medio de la discusión pública por una serie de partidas que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregó a ciertos municipios controlados por autoridades de los partidos Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista.

Navidad 2024 en La Pintada. Foto: Cortesía

Navidad 2024 en La Pintada. Foto: Cortesía