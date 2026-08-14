Magali Martínez Méndez asume la secretaría de la Contraloría tras la salida de Ventura Vega

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Antes de ingresar al sector público, Martínez Méndez desarrolló durante más de 16 años su carrera en Mundo Social, S. A.

Magali Martínez Méndez, quien hace poco era jefa del Despacho Superior de la Contraloría General de la República, asumirá la Secretaría General de esa institución en reemplazo de Ventura Vega, quien dejó el cargo para convertirse en ministro de Educación —tras la renuncia de Lucy Molinar—.

Vega ocupó la secretaría desde enero de 2025. En tanto, Martínez Méndez llegó a la institución en enero de 2025, cuando fue designada jefa del Despacho Superior por el contralor Anel ‘Bolo’ Flores.

Antes de ingresar al sector público, Martínez Méndez desarrolló durante más de 16 años su carrera en Mundo Social, S. A., la revista que fundó su madre Magali Méndez. Allí ocupó los cargos de gerente general y gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas. También trabajó como jefa de Mercadeo y Servicio al Cliente en ESCO Panamá, S. A.

Su experiencia profesional está vinculada con el área mercadeo, relaciones públicas, comunicación, gestión empresarial, administración y coordinación de equipos.

Es licenciada en Relaciones Internacionales, con especialidad en Negocios, por Florida State University, y tiene una maestría en Global Marketing, obtenida en La Salle, en Barcelona, España.

También tiene vínculos con el sector empresarial y con iniciativas de liderazgo femenino, indicó la Contraloría. Es socia fundadora de Mujer+Panamá y miembro de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Martínez Méndez laboró de cerca con Vega, quien también ha sido asesor del presidente José Raúl Mulino.

La designación de Vega, el jueves 13 de agosto, ocurrió mientras una de las últimas gestiones de la exministra Molinar está bajo investigación del Ministerio Público: la compra de54,000 computadoras portátiles para docentes, por $28.4 millones.

Ya la Contraloría, a cargo de Flores, anunció que auditará todo el proceso de compra de las computadoras portátiles.

La revisión abarcará todo y la entidad advirtió en un comunicado que si surge algún elemento “que pueda revestir carácter penal”, acudirá al Ministerio Público.