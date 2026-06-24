Magistrada Chen defiende independencia de la Corte tras reclamo de China por fallo sobre puertos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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China ha respondido al fallo de la Corte con un incremento en el número de embarcaciones de bandera panameña que han sido retenidas en puertos chinos

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen, defendió este miércoles 24 de junio la independencia de ese máximo tribunal de justicia, alegando que no se deja “influenciar por opiniones o deseos” de sectores políticos.

Sus declaraciones surgen un día después de que el observador permanente de China ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Xie Feng, cuestionara públicamente el fallo que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC), la filial logal del conglometrado de Hong Kong CK Hutchison.

Acto seguido, canciller Javier Martínez Acha reveló que personeros chinos le pidieron que intervinera para “revertir” la decisión de la Corte. El canciller no aportó los nombres de esos emisarios.

Al ser consultada sobre las declaraciones del diplomático chino, Chen explicó que la Corte no puede pronunciarse sobre el contenido de sus fallos debido a las limitaciones que impone la propia Constitución.

Pero aprovechó la oportunidad para explicar el papel que desempeña el Órgano Judicial dentro del sistema democrático de Panamá.

“La Corte es la guardiana de la Constitución y, como tal, tiene un rol fundamental que cumplir. En cualquier fallo o decisión que adopte, lo hace siguiendo un análisis jurídico, analizando la controversia constitucional que nos presenta el activador constitucional y llegando a una conclusión”, sostuvo.

La magistrada aseguró que las decisiones judiciales no pueden estar sujetas a presiones políticas, económicas o de opinión pública.

“Las cortes no podemos emitir fallos basados en lo que la gente quiere, sino en lo que es constitucionalmente correcto luego de un análisis”, manifestó.

Añadió que toda decisión judicial genera opiniones encontradas, pero insistió en que la principal garantía para los ciudadanos es que los jueces actúen con independencia.

“Siempre va a haber alguien a quien le guste el fallo y va a haber gente a la que no le guste. Pero la garantía de los ciudadanos es que la Corte no se deje influenciar por esas opiniones o deseos, sino que falle correctamente luego de un análisis muy profundo”, indicó.

¿Qué dijo el delegado de China?

El pasado 23 de junio, en uno de las plenarias de la OEA que se celebran en Panamá, Xie Feng cuestionó el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, administrados PPC, y recalcó que el mismo constituye una afectación directa a los intereses de inversionistas chinos.

El canciller Martínez Acha le respondió de inmediato. “Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”, replicó.

Martínez Acha que el Ejecutivo no tiene facultades para interferir en asuntos judiciales y le recordó que Panamá, a diferecia de China, es un régimen democrático.

China ha respondido al fallo de la Corte con un incremento en el número de embarcaciones de bandera panameña que han sido retenidas en puertos chinos.

En lo que va de año, casi 470 buques que llevan la bandera de Panamá han sido retenidos en puertos chinos, según Apcis. En todo 2025, la cifra fue de 256. Martínez Acha sospecha que las cantidades son superiores a la oficialmente reportadas.