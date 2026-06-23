Panamá, 23 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ALCALDÍA DE PANAMÁ

    Alcaldía de Panamá responde a Pittí: debe recoger la información sobre asesores en el Hatillo

    Piden datos sobre con la contratación de asesores que, presuntamente, devengan salarios de hasta $6,000, así como los gastos en publicidad.

    José González Pinilla
    Alcaldía de Panamá responde a Pittí: debe recoger la información sobre asesores en el Hatillo
    Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá.

    Luego de que el ciudadano Freddy Pittí advirtiera a través de sus redes sociales que el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, aún no respondía a una solicitud de información pública pese a haberse acogido a una prórroga de 30 días contemplada en la ley, la Alcaldía de Panamá contestó.

    Indicó que la respuesta a la petición de Pittí permanece disponible para su retiro, “toda vez que el interesado no ha acudido a retirarla en las oficinas de correspondencia en la planta baja del edificio Hatillo”. Añadió que debe hacerlo en horario de 8:00 AM a 4:00 p.m. tal como “se le comunicó en el mensaje vía correo electrónico”.

    Más temprano, Pittí había informado que no había tenido respuesta a la solicitud que interpuso ante la Alcaldía de Panamá para obtener información relacionada con la contratación de asesores que, presuntamente, devengan salarios de hasta $6,000 mensuales, así como sobre los gastos en publicidad y la suspensión de obras.

    La petición fue presentada el 22 de abril de 2026, con base en la Ley 6 del 22 de enero de 2002, conocida como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Alcaldía tenía un plazo inicial de 30 días para responder.

    Sin embargo, la entidad informó que se acogería a la prórroga de 30 días adicionales que permite la legislación. Ese plazo venció el pasado 22 de junio.

    “En efecto, el día de hoy [lunes 22 de junio] la Alcaldía de Panamá simplemente decidió guardar silencio. No hubo ningún tipo de comunicación, ni por teléfono ni por correo electrónico”, afirmó entonces Pittí.

    Explicó, en su momento, que la última comunicación que recibió de la Alcaldía fue el 22 de mayo, cuando, mediante un correo electrónico, se le notificó que la institución haría uso de la prórroga establecida en la Ley 6 de 2002.

    Pittí recordó que solicitó información sobre las planillas, específicamente relacionada con los asesores de la Alcaldía.

    “No se conoce mucho sobre ese tema. No se sabe exactamente cuántos son ni cuánto están cobrando realmente. Se habla de salarios de $6,000 al mes en algunos casos. También pedimos información sobre los millones de dólares que se están destinando a publicidad, un gasto con el que muchos ciudadanos no estamos de acuerdo”, manifestó.

    El ciudadano había adelantado que el siguiente paso que realizaría era la presentación de una denuncia ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

    Además, interpondría una acción de hábeas data ante la Corte Suprema de Justicia en los próximos días.

    “El objetivo es que sea la Corte Suprema la que obligue al alcalde a poner a disposición de los ciudadanos una información que ya debió estar publicada en el sitio web”, sostuvo.

    José González Pinilla

    Editor

    Última Hora

    • 21:24 Minuto a minuto: Panamá y Croacia chocan en Toronto por el Mundial 2026 Leer más
    • 21:10 Qué cambia para Colombia con la cercanía que Trump mantiene con De la Espriella tras las tensiones con Petro Leer más
    • 20:49 Alcaldía de Panamá responde a Pittí: debe recoger la información sobre asesores en el Hatillo Leer más
    • 20:29 Activan plan para frenar avance de coral invasor que afecta al mar Caribe Leer más
    • 19:53 Comisión especial fijó cronograma para analizar resultado de auditoría de la mina Leer más
    • 19:37 Cristiano Ronaldo calma la tormenta en Portugal Leer más
    • 19:24 Víctor Griffith se incorpora a Emelec tras su participación con Panamá en el Mundial 2026 Leer más
    • 19:10 El gigante tecnológico Oracle elimina 21,000 empleos al apostar por la IA Leer más
    • 18:47 Cristiano Ronaldo, el primer jugador en marcar en 6 Mundiales Leer más
    • 17:59 Crecen voces que piden reubicar a reclusos trasladados a Coiba  Leer más