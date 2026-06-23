Alcaldía de Panamá responde a Pittí: debe recoger la información sobre asesores en el Hatillo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Piden datos sobre con la contratación de asesores que, presuntamente, devengan salarios de hasta $6,000, así como los gastos en publicidad.

Luego de que el ciudadano Freddy Pittí advirtiera a través de sus redes sociales que el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, aún no respondía a una solicitud de información pública pese a haberse acogido a una prórroga de 30 días contemplada en la ley, la Alcaldía de Panamá contestó.

Indicó que la respuesta a la petición de Pittí permanece disponible para su retiro, “toda vez que el interesado no ha acudido a retirarla en las oficinas de correspondencia en la planta baja del edificio Hatillo”. Añadió que debe hacerlo en horario de 8:00 AM a 4:00 p.m. tal como “se le comunicó en el mensaje vía correo electrónico”.

Más temprano, Pittí había informado que no había tenido respuesta a la solicitud que interpuso ante la Alcaldía de Panamá para obtener información relacionada con la contratación de asesores que, presuntamente, devengan salarios de hasta $6,000 mensuales, así como sobre los gastos en publicidad y la suspensión de obras.

La petición fue presentada el 22 de abril de 2026, con base en la Ley 6 del 22 de enero de 2002, conocida como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Alcaldía tenía un plazo inicial de 30 días para responder.

Sin embargo, la entidad informó que se acogería a la prórroga de 30 días adicionales que permite la legislación. Ese plazo venció el pasado 22 de junio.

“En efecto, el día de hoy [lunes 22 de junio] la Alcaldía de Panamá simplemente decidió guardar silencio. No hubo ningún tipo de comunicación, ni por teléfono ni por correo electrónico”, afirmó entonces Pittí.

Explicó, en su momento, que la última comunicación que recibió de la Alcaldía fue el 22 de mayo, cuando, mediante un correo electrónico, se le notificó que la institución haría uso de la prórroga establecida en la Ley 6 de 2002.

Pittí recordó que solicitó información sobre las planillas, específicamente relacionada con los asesores de la Alcaldía.

“No se conoce mucho sobre ese tema. No se sabe exactamente cuántos son ni cuánto están cobrando realmente. Se habla de salarios de $6,000 al mes en algunos casos. También pedimos información sobre los millones de dólares que se están destinando a publicidad, un gasto con el que muchos ciudadanos no estamos de acuerdo”, manifestó.

El ciudadano había adelantado que el siguiente paso que realizaría era la presentación de una denuncia ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

Quiero dejar muy claro que la última comunicación de la@Panamaalcaldia fue el 22 de mayo vía email, cuando pidieron prórroga. Es FALSO que hayan enviado el informe como al parecer andan diciendo. Si es verdad, que lo demuestren. #MayerDaLaCara pic.twitter.com/hFNzj0EqwS — Freddy Pitti (@freddypitti) June 23, 2026

Además, interpondría una acción de hábeas data ante la Corte Suprema de Justicia en los próximos días.

“El objetivo es que sea la Corte Suprema la que obligue al alcalde a poner a disposición de los ciudadanos una información que ya debió estar publicada en el sitio web”, sostuvo.