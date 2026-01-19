MEF transfirió $150 mil a la junta comunal dirigida por el hijo del diputado oficialista Alaín Cedeño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La junta comunal de El Chorrillo, bajo el control de Sergio Chello Gálvez, diputado del oficialista Realizando Metas (RM), no fue la única que recibió una transferencia extraordinaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La junta comunal de Las Garzas, bajo el paraguas del hijo homónimo del diputado Alaín Cedeño, también de RM, fue beneficiada con $150 mil.

Es decir, las únicas juntas comunales del país que recibieron fondos extraordinarios del MEF tienen varios aspectos en común: están ubicadas en el distrito capital, están controladas directamente por diputados del partido RM y recibieron $150 mil.

De acuerdo con información que suministró el MEF a diputados de Vamos, la transferencia a la junta comunal de Las Garzas se dio el 3 de abril de 2025. La de El Chorrillo se realizó el 6 de diciembre de 2024.

Suplente por partida doble y asesor de la Asamblea

Alaín Cedeño padre es diputado del circuito 8-6, que aglutina a Pedregal, Pacora, San Martín, Tocumen, Las Mañanitas, 24 de Diciembre y Las Garzas. En las elecciones de 2024 optó por la fórmula de Chello Gálvez, compitió para dos cargos —diputado y representante de corregimiento— y en ambos casos el suplente es su hijo Alaín Cedeño Junior, quien también es asesor de la Asamblea Nacional, con un salario de $5,000.

En la nota que envió el ministro Felipe Chapman a los diputados de Vamos, en la que se detallan los fondos transferidos a municipios entre 2024 y 2025, no se explica por qué las únicas dos juntas comunales que figuran son las de El Chorrillo y Las Garzas.

La de Chilibre, por ejemplo, es la que concentra la mayor cantidad de habitantes en situación de pobreza urbana, pero no fue tomada en cuenta.

El sustento del MEF

Chapman, explicó que el MEF tiene competencia constitucional y legal para efectuar transferencias a los municipios cuando sea necesario garantizar su operatividad o atender situaciones de interés general. Esa facultad, explicó, se sustenta en artículos de la Constitución Política, así como en la Ley 37 de 2009 y otras normas que asignan al ministerio la responsabilidad de complementar la gestión municipal cuando los ingresos propios resultan insuficientes, mediante traslados de partidas aprobadas dentro del presupuesto general del Estado.

El documento detalla que, previo a cada transferencia, debe mediar una solicitud formal del municipio beneficiario, el refrendo de la Contraloría General de la República y la aprobación del respectivo consejo municipal, debidamente documentada en acta. Según el MEF, los criterios utilizados para evaluar estas solicitudes se basan en principios de territorialidad, equidad, sostenibilidad y necesidades básicas, entre ellos la insuficiencia de ingresos propios, los requerimientos derivados de nuevas competencias y la atención de situaciones urgentes o de interés general.

Chapman también justificó que la mayoría de las transferencias se haya realizado por un monto estándar de $150 mil, al argumentar que la legislación exige a todos los municipios mantener una estructura administrativa mínima y que los costos operativos básicos suelen ser similares, especialmente en distritos no metropolitanos.

Añadió que este esquema busca garantizar igualdad de condiciones, liquidez operativa inmediata y sostenimiento de costos fijos comunes, dentro de un contexto en el que, según el propio MEF, el volumen de estas transferencias se ha reducido de forma drástica en comparación con administraciones anteriores

De acuerdo con la información que facilitó el ministerio, el municipio que más recibió fondos en concepto de transferencias extraordinarias es Chame, cuyo alcalde es Francisco León Fu, quien llegó al cargo postulado por los partidos oficialistas RM y Alianza. Le asignaron $1.2 millones.