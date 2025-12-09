Panamá, 09 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Investigación judicial

    Millones, sociedades y testaferros: los hechos que sostienen el caso contra Héctor Brands

    Eliana Morales Gil
    Millones, sociedades y testaferros: los hechos que sostienen el caso contra Héctor Brands
    Héctor Brands, exdiputado del PRD. LP/Isaac Ortega

    El Ministerio Público investiga al exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Héctor Brands, a raíz de que se identificaran depósitos por $27.9 millones en cuentas bancarias personales y en otras a nombre de tres sociedades controladas por el también exdirector del Instituto Panameño de Deportes.

    +info

    Aprehenden a Héctor Brands, exdiputado y exdirector de Pandeportes Defensa de Héctor Brands alega que desconoce contenido de investigación que le sigue el Ministerio PúblicoProcurador confirma investigación a Héctor Brands; fiscalía realiza diligencias y no descarta incluir a Katleen Levy

    La pesquisa se sustenta en informes de inteligencia aportados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los cuales identificaron depósitos por $27.9 millones en cuentas bancarias asociadas a Brands entre enero de 2019 y junio de 2025.

    Millones, sociedades y testaferros: los hechos que sostienen el caso contra Héctor Brands
    Héctor Brands a su llegada al Aeropuerto de Tocumen tras procedente de Estados Unidos, país que le le revocó la visa. LP/Isaac Ortega

    El análisis de la UAF reveló que las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito a nombre de Brands, a título personal, y de tres sociedades en las que es beneficiario final y firmante (Multi Servicios Modernos, Services Solutions y MSM Production & Consulting Corp.) registraron depósitos por $27.9 millones y retiros por $28.3 millones.

    El presidente de Multi Servicios Modernos es Elvis Enrique Rodríguez, quien sería un supuesto “testaferro” de Brands. Rodríguez fue director ejecutivo de la fundación Movimiento Nueva Generación, fundada por Brands en el año 2000, cuando promovía ligas deportivas en comunidades.

    Millones, sociedades y testaferros: los hechos que sostienen el caso contra Héctor Brands
    Por el caso que se le sigue al exdiputado Héctor Brands, también han sido aprehendidas al menos nueve personas. LP/Isaac Ortega

    Los millonarios contratos de Pandeportes

    Brands fue diputado del PRD en el quinquenio 2019-2024, pero entre abril de 2021 y febrero de 2023 solicitó una licencia para ausentarse de la curul y ocupar el cargo de director de Pandeportes. Entre 2021 y 2024, dicha institución adjudicó contratos y aprobó adendas que suman $601.5 millones.

    Brands fua aprehendido este martes 9 de diciembre por personal de la Fiscalía Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional.

    El político perredista fue capturado este lunes en medio de la operación denominada Bávaro.

    De acuerdo con el fiscal Eduardo Rodríguez, el caso se inició en agosto de 2025, a partir de información remitida por la Unidad de Análisis Financiero y la Contraloría General de la República.

    Millones, sociedades y testaferros: los hechos que sostienen el caso contra Héctor Brands
    Por el caso que se le sigue al exdiputado Héctor Brands, también han sido aprehendidas al menos nueve personas. LP/Isaac Ortega

    El fiscal explicó que una sociedad vinculada a Brands y a sus familiares, cuya junta directiva cambió tras las elecciones de mayo de 2029, cuando Brands fue electo diputado, recibió contratos oficiales por más de $10 millones.

    Sin embargo, pese al cambio de directores, los beneficiarios finales seguían siendo Brands y miembros de su familia.

    Por esta razón se abrió una investigación por la presunta comisión de blanqueo de capitales. También se le procesa por posible enriquecimiento injustificado.

    Millones, sociedades y testaferros: los hechos que sostienen el caso contra Héctor Brands
    Por el caso que se le sigue al exdiputado Héctor Brands, también han sido aprehendidas al menos nueve personas. LP/Isaac Ortega

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las rutas que están usando los viajeros para entrar y salir de Venezuela en medio de la crisis aérea. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?. Leer más
    • Los costos aproximados de viajar con Panamá a la Copa del Mundo. Leer más
    • Don Samy: un kiosko que marcó época. Leer más
    • Panameños podrán viajar a Canadá sin visa para los partidos de la Sele: estos son los requisitos y los vuelos disponibles. Leer más
    • Conceden medidas cautelares y revelan cómo operaba la red de fraude con tarjetas de crédito. Leer más