Panamá, 12 de marzo del 2026

    Protección de la niñez en Panamá

    Ministra del Mides deberá comparecer el 1 de abril a la Asamblea por la crisis en el albergue de Tocumen

    La ministra acudirá en medio del debate público por las irregularidades detectadas en el CAI de Tocumen, un albergue vinculado al sistema de protección de la niñez que está bajo escrutinio.

    Eliana Morales Gil
    La ministra Beatriz Carles durante un recorrido por el CAI de Tocumen. Foto: Cortesía

    Hay fecha en el calendario. La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, deberá acudir al pleno de la Asamblea Nacional el próximo 1 de abril para responder preguntas sobre la crisis que rodea al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen y, en general, sobre el funcionamiento del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes bajo supervisión del Estado.

    La ministra acudirá en medio del debate público por las irregularidades detectadas en el CAI de Tocumen, un albergue vinculado al sistema de protección de la niñez que ha quedado bajo escrutinio luego de que la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea, presentara denuncias ante el Ministerio Público de Panamá por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de los deberes de los servidores públicos.

    Brenes acudió a la justicia luego de constatar condiciones de riesgo para la población bajo custodia del Estado.

    Alexandra Brenes en la Procuraduría de la Nación. Foto: Cortesía

    En consecuencia, el pasado 12 de febrero el pleno aprobó citar a la ministra Carles para que explique qué ocurrió y qué medidas se han tomado para corregir las deficiencias señaladas.

    Un debate legislativo con obstáculos

    El debate legislativo para convocar a la ministra represento varios desafíos. La propuesta fue bloqueada en dos ocasiones, ya que varias bancadas evitaron que el pleno tomara una decisión sobre el tema. En el tercer intento, la iniciativa prosperó con 34 votos a favor, una abstención y un voto en contra, lo que finalmente abrió la puerta para que la ministra comparezca ante los diputados.

    La solicitud fue sustentada por la diputada Brenes, quien argumentó que el país necesita explicaciones claras sobre la situación de los albergues y sobre los mecanismos de supervisión que ejerce el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social de Panamá y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

    La comparecencia incluirá un cuestionario que abarca desde los protocolos de atención hasta las posibles sanciones y medidas adoptadas tras las denuncias.

    Cambios en Senniaf

    Desde el día en que el pleno aprobó la resolución para citar a la ministra han ocurrido varios movimientos relevantes. El pasado 3 de marzo, Ana Fábrega renunció a la dirección de Senniaf.

    En su lugar fue designada Lilibeth Cárdenas de Chanis, quien hasta entonces se desempeñaba como viceministra de la Mujer.

    La ministra Carles acudió este miércoles a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social a sustentar su informe de gestión 2025, de acuerdo con lo que establece el artículo 193 de la Constitución.

    Durante su presentación salió a debate el tema de la Senniaf y las políticas de protección a los menores. Los comisionados cuestionaron la efectividad de los programas actuales y la ejecución presupuestaria destinada a garantizar los derechos de la niñez en situación de riesgo.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

