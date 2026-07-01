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    COBERTURA

    Minuto a minuto: la Asamblea Nacional elige a su nueva junta directiva

    Martha Vanessa Concepción / Getzalette Reyes
    01 jul 2026 - 12:35 PM
    Minuto a minuto: la Asamblea Nacional elige a su nueva junta directiva
    Este 1 de julio se escoge a una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN). LP Alexander Arosemena

    Este miércoles 1 de julio se instala el tercer periodo anual de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027.

    Aquí te contamos, minuto a minuto, las principales incidencias de la jornada en el Legislativo, donde se elegirá a la nueva junta directiva del Legislativo y el presidente de la República, José Raúl Mulino, ofrecerá un mensaje a la Nación.

    Una de las curiosidades de la jornada en la Asamblea.

    El diputado Luis Duke llegó a la Asamblea Nacional luciendo una corbata con el mensaje “Basta ya de corrupción”.

    A esta hora dan inicio los actos protocolares en la Asamblea Nacional.

    La bancada del Partido Panameñista, integrada por ocho diputados, se abstendrá de votar en la elección de presidente de la Asamblea Nacional este miércoles 1 de julio. Así lo confirmó el diputado José Popi Varela.

    Hay que recordar que, hasta el momento, dos diputadas se disputarían la presidencia de la Asamblea Nacional. Se trata de Grace Hernández (MOCA) y Shirley Castañedas (Realizando Metas).

    Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño reiteró el respaldo de la bancada Seguimos a la candidatura de Grace Hernández.

    Los 12 diputados que integran la bancada del Partido Revolucionario Democrático han anunciado que votarán este 1 de julio por la diputada oficialista Shirley Castañedas. “Habían varias opciones y se tomó una decisión colegiada”, dijo el perredista Raúl Pineda.

    En el enlace a continuación podrá apreciar, en directo, la transmisión especial que se realiza desde el Órgano Legislativo.

    ¡Buen día! Así luce el ambiente previo al inicio de los actos protocolares de este 1 de julio.

    Martha Vanessa Concepción

    Getzalette Reyes

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