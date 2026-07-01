Minuto a minuto: la Asamblea Nacional elige a su nueva junta directiva

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este miércoles 1 de julio se instala el tercer periodo anual de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027.

Aquí te contamos, minuto a minuto, las principales incidencias de la jornada en el Legislativo, donde se elegirá a la nueva junta directiva del Legislativo y el presidente de la República, José Raúl Mulino, ofrecerá un mensaje a la Nación.

Una de las curiosidades de la jornada en la Asamblea. El diputado Luis Duke llegó a la Asamblea Nacional luciendo una corbata con el mensaje “Basta ya de corrupción”. El diputado Luis Duke llegó a la Asamblea Nacional luciendo una corbata con el mensaje “Basta ya de corrupción”, en el marco de la instalación de la nueva legislatura y la elección de la junta directiva 2026-2027. pic.twitter.com/9wUc232aP8 — La Prensa Panamá (@prensacom) July 1, 2026

A esta hora dan inicio los actos protocolares en la Asamblea Nacional. EN VIVO: Instalación del nuevo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional

https://t.co/3s91cXdzhL — La Prensa Panamá (@prensacom) July 1, 2026

La bancada del Partido Panameñista, integrada por ocho diputados, se abstendrá de votar en la elección de presidente de la Asamblea Nacional este miércoles 1 de julio. Así lo confirmó el diputado José Popi Varela. El diputado José “Popi” Varela explicó que la bancada panameñista decidió abstenerse en la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, al considerar que su voto no define el resultado y que buscan contribuir a un balance político y a la estabilidad del órgano… pic.twitter.com/nK7dniFF40 — La Prensa Panamá (@prensacom) July 1, 2026

Hay que recordar que, hasta el momento, dos diputadas se disputarían la presidencia de la Asamblea Nacional. Se trata de Grace Hernández (MOCA) y Shirley Castañedas (Realizando Metas).

Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño reiteró el respaldo de la bancada Seguimos a la candidatura de Grace Hernández. El diputado Ernesto Cedeño reiteró el respaldo de la bancada Seguimos a la candidatura de Grace Hernández y afirmó que, si Shirley Castañedas resulta electa, ejercerán una oposición fiscalizadora desde la Asamblea Nacional.



Detalles en https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/jlrQhaebu8 — La Prensa Panamá (@prensacom) July 1, 2026

Los 12 diputados que integran la bancada del Partido Revolucionario Democrático han anunciado que votarán este 1 de julio por la diputada oficialista Shirley Castañedas. “Habían varias opciones y se tomó una decisión colegiada”, dijo el perredista Raúl Pineda. El diputado Raúl Pineda informó que la bancada del PRD decidió respaldar la candidatura de Shirley Castañedas a la Presidencia de la Asamblea Nacional. Aseguró que el apoyo está condicionado a una serie de compromisos y que el partido no buscará integrar la junta directiva.… pic.twitter.com/5ye9oyzcvR — La Prensa Panamá (@prensacom) July 1, 2026

En el enlace a continuación podrá apreciar, en directo, la transmisión especial que se realiza desde el Órgano Legislativo. EN VIVO: Instalación del nuevo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.https://t.co/62fORU9q6j — La Prensa Panamá (@prensacom) July 1, 2026