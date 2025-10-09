Minuto a minuto: presidente Mulino habla en conferencia de prensa
El presidente de la República, José Raúl Mulino, habla en conferencia de prensa este jueves 9 de octubre, sobre distintos temas de interés nacional.
Indicó que si avanza el anteproyecto de ley sobre una reforma educativa, propuesto por el diputado perredista Jairo Bolota Salazar, este será vetado. Este documento recomienda que los docentes tendrían garantizado sus pagos cuando se acojan hasta 60 días de huelga.
Sobre la resolución de la Contraloría, Mulino dijo que estuvo viendo ese tema “con la ley en mano, la ley de contraloría y otra que se me escapa” y concluyó el contralor tiene amplia facultades para ejercer medidas cautelares siempre que existan méritos suficientes para rescatar daños patrimoniales al Estado, malversación de fondos públicas.
Con respecto a la aprobación del proyecto de ley que dicta el presupuesto de general del Estado para la vigencia fiscal 2026, indicó que se convocará un Consejo de Gabinete extraordinario el próximo lunes 13 de octubre para discutir exclusivamente los posibles ajustes. El miércoles, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó formalmente las recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas(MEF) para reasignar algunos montos dentro del proyecto.
El total de montos que algunas entidades del Estado pidieron reasignar alcanza cerca de $1,485 millones, esto dentro del ya presentado proyecto presupuestario de $34,901 millones, por lo que no implicaría un incremento en dicho monto.
“En el 2029 me dedicaré a otra cosa, bien lejos de la política”, dijo.
Quiénes son esos emisarios, preguntaron a los periodistas a Mulino, para saber si se trataba de funcionarios o personas particulares. No respondió ni tampoco se refirió a un caso en particular. Indicó que solo lo decía como una advertencia para quienes “fantochean” de su amistad.
El Presidente cambió radicalmente de tema durante la conferencia. “No tengo ni intermediarios ni emisarios, nadie está autorizado para hablar por mi, o a decir que es amigo mío, sea una negocio o una licitación... No vine aquí a hacer negocios ni tengo un círculo cero para repartir contratos”, aseguró.
En torno al Canal de Panamá, Mulino destacó que los ingresos del año fiscal alcanzaron $5,705 millones, un alza de 14.4% con respecto al año anterior. “Es una gran noticia. Pese a la situación arancelaria impuesta a nivel internacional, los datos confirman el rol del Canal. Esto nos da una tranquilidad tremenda”, agregó.
Sobre el tema de las listas discriminatorias, el presidente le dio la palabra al vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos, para que explicara en la conferencia semanal desde la Presidencia de lo que se hace para que Panamá salga de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea.
“Hemos hecho una propuesta para cumplir con el requerimiento técnico para salir de la lista, lo que no implica una modificación del sistema territorial impositivo”, dijo el funcionario. En febrero, cuando se haga la revisión, esperan cumplir con el estándar europeo.
Junto al gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP), Javier Carrizo, Mulino anunció la disponibilidad de un fondo de garantías por $150 millones, que será utilizado para otorgar préstamos a las micro, pequeñas o medianas empresas (MiPymes). El límite de cada crédito para los empresarios será por $600 mil.
Para aplicar, las MiPymes deben cumplir con los requisitos crediticios y contar con las debidas licencias y permisos para operar o estar en el proceso de renovación, siempre y cuando estén habilitadas para operar al momento de la firma.
El mandatario agradeció al pleno de la Asamblea Nacional por la aprobación, con 62 votos, del acuerdo que firmó Panamá para formar parte del Mercosur. Panamá ingresó formalmente como Estado Asociado al Mercosur el 6 de diciembre de 2024, luego de que Mulino firmara los protocoles como el Acuerdo de Complementación Económica entre los Estados Parte del Mercosur signatarios del Tratado de Asunción y la República de Panamá, así como el acta de adhesión de Panamá al Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile.