Minuto a minuto: presidente Mulino habla en conferencia de prensa

Indicó que si avanza el anteproyecto de ley sobre una reforma educativa, propuesto por el diputado perredista Jairo Bolota Salazar, este será vetado. Este documento recomienda que los docentes tendrían garantizado sus pagos cuando se acojan hasta 60 días de huelga.

Sobre la resolución de la Contraloría, Mulino dijo que estuvo viendo ese tema “con la ley en mano, la ley de contraloría y otra que se me escapa” y concluyó el contralor tiene amplia facultades para ejercer medidas cautelares siempre que existan méritos suficientes para rescatar daños patrimoniales al Estado, malversación de fondos públicas.