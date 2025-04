Moca pasa la página del almuerzo con Mulino y mantiene pulso de oposición

Luego del traspié que representó un almuerzo con el presidente de la República, José Raúl Mulino, varios colectivos surgidos del movimiento político independiente enfrentaron cuestionamientos. Entre ellos, el Movimiento Otro Camino (Moca), que no escapó de la polémica tras la participación de su diputado José Pérez Barboni.

El diputado reveló en una entrevista con La Prensa que el episodio ya fue superado y conversado con el líder del colectivo, Ricardo Lombana, justo al día siguiente del almuerzo que provocó resacas políticas, puesto que, de acuerdo con el propio presidente Mulino, se realizó para compartir con los 48 diputados que respaldaron la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), impulsada por el Ejecutivo a través de la ya aprobada Ley 462.

“Yo no me arrepiento de haber asistido al almuerzo, creo que no se prestó para ninguna práctica opaca (...). Creo que la forma de comunicar pudo haber sido mejor, tanto a lo interno del partido como a lo externo. La lección está aprendida y Ricardo [Lombana] lo reconoce, inclusive él abandona al día siguiente la intención de que se me investigue, porque no había nada que investigar”, señaló Pérez-Barboni.

En su momento, Lombana manifestó que ninguno de los diputados de su partido asistiría al almuerzo, sin saber que Pérez-Barboni cambiaría de planes a última hora.

“El Diputado tendrá sus razones para haber asistido y tendrá que explicarlas públicamente; mientras que las instituciones internas de Moca investigan qué ocurrió. Lo que sí digo alto y claro es que el diputado tiene que decidir si quiere estar más cerca del Gobierno o más cerca de Moca y la oposición”, expresó Lombana luego del almuerzo en una contundente publicación desde su cuenta de X.

Hablé con el Diputado @PerezBarboni y me ha aceptado que sí estuvo en el convivio con el Presidente Mulino. Esto, luego de que había quedado claro que ningún diputado de Moca asistiría y por ello, confiando en su palabra, confirmé en mis redes que no había asistido ninguno. El… — Ricardo Lombana (@RicardoLombanaG) April 6, 2025

Pero según Pérez-Barboni, el desliz tuvo un efecto positivo al permitir limar asperezas y volver a analizar el rol de Moca como partido político, asegurando que se mantiene firme como un colectivo opositor.

“Esa conversación que tuve [con Ricardo Lombana] el mismo día que él mandó el comunicado por sus redes sociales, sirvió para que sentáramos las prioridades de Moca para construir país como una oposición constructiva (...). Los tres diputados de Moca hemos sido de oposición y hemos tenido libertad de criterio y pensamiento para tomar decisiones”, señaló el diputado.

El pulso opositor

A pesar de que Moca ha argumentado que apoyar una reforma no significa necesariamente renunciar a un rol de oposición, el partido sufrió un revés, y no fue el único. Su aliado natural, la coalición Vamos, también evidenció tensiones internas que generaron fisuras.

Sin embargo, a menos de 15 días para que finalice la primera legislatura de la Asamblea Nacional y se reconfiguren las fuerzas políticas en el Legislativo, nuevas acciones del Ejecutivo han permitido a ambos colectivos retomar una línea de cohesión.

Particularmente, Moca ha tratado de aprovechar la firma del memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad de Panamá y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, para cohesionarse bajo la figura de Lombana, quien no escatimó en criticar el accionar del Ejecutivo en este tema.

“Yo creo que los tres diputados de Moca hemos estado muy conscientes de lo que significa nuestra soberanía en Panamá (...). Lombana, nuestro coordinador, nos ha dado insumos para poder [tener] posiciones fuertes, como él las ha expresado en redes sociales y en los medios de comunicación”, apuntó Pérez-Barboni.

Sobre el mismo tema, el también diputado de Moca, Ernesto Cedeño, afirmó en el pleno de la Asamblea que se encuentra realizando un exhaustivo análisis del documento para contrastarlo con la Constitución.

Estoy pidiendo todos los memorandos de entendimiento que ha suscrito Panamá con USA, para imprimirle el análisis de rigor y confrontarlos con la Constitución. Tengo mis inquietudes sobre la documentación suscrita por Panamá sobre el tema. pic.twitter.com/FvGnGNjv7F — ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) April 16, 2025

Mientras una pequeña fisura por el almuerzo con Mulino puso contra las cuerdas al colectivo, que suma cerca de 34 mil miembros, las diferencias con algunas decisiones del Ejecutivo fuerzan la cohesión de sus miembros de cara al próximo periodo legislativo.

Algo parecido ha dejado ver Vamos con las últimas intervenciones de sus diputados en el pleno de la Asamblea Nacional el pasado jueves 17 de abril, puntualmente, sobre el mismo Memorándum de Entendimiento. De la misma manera, el colectivo buscó pasar la página de las diferencias el pasado 10 de abril en una reunión que buscó la cohesión del grupo.