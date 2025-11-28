Moscoso reaparece junto a Mulino en Boquete tras la convención del Partido Panameñista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras la convención del Partido Panameñista, celebrada el pasado 23 de noviembre, la expresidenta de la República, Mireya Moscoso, reapareció este viernes 28 de noviembre en el escenario político al acompañar al presidente José Raúl Mulino durante los tradicionales desfiles en Boquete, provincia de Chiriquí.

La exmandataria fue captada conversando con el mandatario mientras las delegaciones de las distintas escuelas desfilaban frente a la tarima principal, en un ambiente festivo que contrastaba con las recientes tensiones políticas.

El reencuentro con Mulino llega días después de que Moscoso defendiera al presidente tras sus polémicas declaraciones en Costa Rica, donde reconoció haber advertido a los tres magistrados del Tribunal Electoral que “les prendo este país por las cuatro esquinas” si no le permitían competir como candidato presidencial en 2024.

Al llegar al torneo interno del Partido Panameñista, Moscoso sostuvo que las palabras del mandatario “no son nuevas” y reflejan el clima de tensión que se vivió durante el cierre del periodo electoral previo a los comicios del 5 de mayo.

“Yo creo que esas fueron unas declaraciones que él ya había hecho anteriormente cuando ganó, porque tampoco podemos volver a lo que pasó. Iban a ser las 12 y todavía no se sabía si iba a correr o no. Tenían un país entero en suspenso. Eso jamás debe volver a pasar”, afirmó Moscoso, haciendo un guiño al episodio que marcó su habilitación como candidata presidencial apenas dos días antes de los comicios generales, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que permitió su postulación en reemplazo de Ricardo Martinelli.

Sobre la polémica de sus palabras, la expresidenta se limitó a señalar: “Eso lo tiene que decidir él, yo no voy a decidirlo”.

El panorama político del Partido Panameñista también mostró señales de reconciliación y tensión. Durante la convención resultó electa la nómina liderada por el diputado Jorge Herrera, mientras que Moscoso respaldaba la lista encabezada por Carlos Raúl Piad.

A pesar de las diferencias, se le vio conversando con el expresidente Juan Carlos Varela, con quien había mantenido distancia en los últimos años. Ambos compartieron un fuerte abrazo; sin embargo, aunque Varela acompañó a Herrera tras su victoria, Moscoso optó por no unirse a la celebración.