Municipios advierten rezago de $113 millones en fondos del impuesto de bienes inmuebles para 2026

La falta de transferencia del impuesto de bienes inmuebles —un tema que impacta la capacidad operativa de los gobiernos locales del país— volvió al centro del debate esta semana, luego de un encuentro entre autoridades de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La presidenta de la agrupación y alcaldesa de Pinogana, Nadine González, explicó que en la reunión sostenida hace dos días con personal del MEF se revisaron cifras, omisiones y el impacto acumulado de los fondos no entregados.

“De los últimos seis años no se ha estado dando y debemos decir que, a la fecha, hay una mora de más de 502 millones de dólares que se han dejado de transferir a los gobiernos locales”, subrayó.

La sesión se desarrolló como parte de la junta directiva de Amupa, en la que participaron alcaldes de municipios subsidiados y no subsidiados. Según González, la preocupación común es que el MEF ha incumplido lo establecido en la Ley 37 de Descentralización, que ordena transferir íntegramente a los municipios la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, incluidas multas y recargos.

Cuadro estadístico

“Estamos exigiendo el fondo del impuesto de bien inmueble como lo establece la Ley 37”. Esta normativa establece que los municipios deben recibir los recursos provenientes de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondientes al año inmediatamente anterior, incluyendo multas y recargos, lo cual —según denunció— no se está cumpliendo a cabalidad.

González advirtió que los municipios no solicitan una nueva partida presupuestaria, sino la aplicación plena de la legislación vigente.

Las estimaciones

Durante el encuentro, los técnicos del MEF presentaron las proyecciones de recaudación. Según la institución, el impuesto generado el año anterior asciende a 196 millones de dólares; sin embargo, el presupuesto aprobado por la Asamblea contempla solo 83 millones para las transferencias del 2026. El desfase, alertó González, es significativo. “Se están dejando de transferir de este año 113 millones de dólares”.

La presidenta de Amupa subrayó que esos 113 millones corresponderían al periodo fiscal 2026, pues la ley establece que el impuesto recaudado en un año se transfiere al siguiente. Señaló que tanto el ministro de Economía, Felipe Chapman, como el propio presidente, José Raúl Mulino, han pedido revisar por qué los recursos no se entregaban con regularidad.

“A partir de enero, el MEF nos ha establecido, por instrucción del señor ministro e igualmente del señor presidente, que se revise el porqué no se estaban transfiriendo estos fondos”.

González detalló que la mora acumulada de 502 millones corresponde al periodo del gobierno anterior, encabezado por Laurentino Cortizo (2019-2024). Recordó que la descentralización inició durante la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), cuando las transferencias comenzaron a crecer de forma sostenida hasta llegar a los 200 millones anuales, antes de estancarse.

Las consecuencias

El impacto de la falta de fondos es profundo, indicó la dirigente municipal. Las alcaldías y juntas comunales han reducido proyectos comunitarios y obras prioritarias. Puso como ejemplo el caso de Bugaba, en Chiriquí, que pese a su crecimiento económico recibe hoy menos de un tercio de los recursos que manejaba al inicio de la descentralización.

Aunque algunos alcaldes han planteado acciones legales, González considera que el diálogo actual abre una vía para corregir el rezago histórico.

Por ejemplo, en 2024 se recaudaron 201.2 millones de dólares, pero el MEF solo asignó 70 millones, lo que representa apenas el 35% de los ingresos generados. En los años siguientes, la situación muestra leves mejorías, aunque persiste una diferencia sustancial: en 2026 se proyecta una recaudación de 196.4 millones, frente a una asignación de 83.1 millones, equivalente al 42% del total.

Por su parte, el MEF ha reconocido la magnitud de la deuda acumulada por la falta de transferencia del impuesto de bienes inmuebles. También ha solicitado tiempo para equilibrar las cuentas y recuperar parte de los tributos pendientes.

“No desconocemos los fondos que se deben. Estamos esperando que las estrategias de recobro de impuestos nos permitan subsanar esa diferencia”, aseguraron funcionarios de la entidad recientemente en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.