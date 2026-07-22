Nicaragua responde a Panamá por críticas a Daniel Ortega

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Cancillería nicaragüense afirmó que la nota enviada por Panamá lesiona sus principios de soberanía y dignidad nacional.

Nicaragua respondió este martes 21 de julio al comunicado emitido por Panamá en el que cuestionó las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega sobre el futuro de las elecciones en ese país.

A través de un pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nicaragua afirmó haber recibido una nota del Gobierno panameño que, a su juicio, “lesiona nuestros principios y valores de soberanía y dignidad nacional”.

La Cancillería nicaragüense sostuvo que el documento enviado por Panamá “no representa los valores de no injerencia y no intervención” que −según indicó− han caracterizado históricamente la relación entre ambos países.

Además, reiteró que “la soberanía de nuestro pueblo no se discute” y aseguró que esta “se defiende con los argumentos propios de nuestra constitucionalidad y jurisprudencia”.

#Nacionales || Nota de la Cancillería de #Nicaragua a la Cancillería de Panamá.https://t.co/kaQB6kQtvR — El 19 Digital (@el19digital) July 21, 2026

La posición de Panamá

La respuesta de Nicaragua se produce después de que el Gobierno de Panamá llamara a consultas a su embajador en Managua tras las declaraciones de Ortega durante la conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Sandinista.

En esa actividad, el mandatario nicaragüense afirmó que en su país “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

Tras esas declaraciones, la Cancillería de Panamá expresó su rechazo y sostuvo que el voto constituye el mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad.

“Suprimir este derecho representa un fuerte agravio a los principios, valores y derechos que sostienen nuestras sociedades”, indicó el Gobierno panameño.

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