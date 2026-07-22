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    TENSIÓN DIPLOMÁTICA

    Nicaragua responde a Panamá por críticas a Daniel Ortega

    La Cancillería nicaragüense afirmó que la nota enviada por Panamá lesiona sus principios de soberanía y dignidad nacional.

    Getzalette Reyes
    Nicaragua responde a Panamá por críticas a Daniel Ortega
    Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (i), y su esposa, Rosario Murillo, durante un evento en Managua (Nicaragua). EFE/Archivo

    Nicaragua respondió este martes 21 de julio al comunicado emitido por Panamá en el que cuestionó las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega sobre el futuro de las elecciones en ese país.

    +info

    Ortega sentencia el fin de la alternancia en Nicaragua: Aquí no volverá a haber elecciones

    A través de un pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nicaragua afirmó haber recibido una nota del Gobierno panameño que, a su juicio, “lesiona nuestros principios y valores de soberanía y dignidad nacional”.

    La Cancillería nicaragüense sostuvo que el documento enviado por Panamá “no representa los valores de no injerencia y no intervención” que −según indicó− han caracterizado históricamente la relación entre ambos países.

    Además, reiteró que “la soberanía de nuestro pueblo no se discute” y aseguró que esta “se defiende con los argumentos propios de nuestra constitucionalidad y jurisprudencia”.

    La posición de Panamá

    La respuesta de Nicaragua se produce después de que el Gobierno de Panamá llamara a consultas a su embajador en Managua tras las declaraciones de Ortega durante la conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Sandinista.

    En esa actividad, el mandatario nicaragüense afirmó que en su país “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

    Tras esas declaraciones, la Cancillería de Panamá expresó su rechazo y sostuvo que el voto constituye el mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad.

    “Suprimir este derecho representa un fuerte agravio a los principios, valores y derechos que sostienen nuestras sociedades”, indicó el Gobierno panameño.

    [Lea también: Panamá rechaza anuncio de Daniel Ortega y llama a consultas a su embajador]

    Getzalette Reyes

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