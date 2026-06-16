Gobierno decreta cierre de oficinas públicas desde las 2:00 p.m. por debut de Panamá en el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La medida regirá este 17 de junio con motivo del partido entre Panamá y Ghana.

El Gobierno Nacional decretó el cierre de las oficinas públicas en todo el país a partir de las 2:00 p.m. del miércoles 17 de junio de 2026, con motivo del debut de la selección de fútbol de Panamá en la Copa Mundial 2026.

La medida está contenida en el Decreto Ejecutivo No. 19 del 16 de junio de 2026 y responde al primer compromiso del conjunto panameño en el torneo, cuando se enfrentará a Ghana en Toronto, Canadá, una de las sedes del campeonato organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Según el documento, “mientras los jugadores se preparan para representar al país en la cancha, la afición panameña también se organiza para respaldar a la selección durante su debut mundialista”.

El decreto establece que las entidades públicas deberán laborar de manera ininterrumpida en su horario habitual hasta las 2:00 p.m. y prohíbe a las instituciones del Estado fijar horarios distintos a los establecidos en la normativa.

No obstante, se exceptúa de esta disposición a aquellas dependencias cuya naturaleza de servicio exige funcionamiento continuo. Entre ellas se encuentran el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), hospitales, clínicas, policlínicas, centros de salud y otras entidades que prestan servicios esenciales.

El encuentro entre Panamá y Ghana se disputará el 17 de junio a las 6:00 p.m. en el BMO Field de Toronto.

Este partido marcará la segunda participación de Panamá en una Copa del Mundo. La selección dirigida por Thomas Christiansen integra el Grupo L, junto con Ghana, Inglaterra y Croacia.

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