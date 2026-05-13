Otra renuncia en el agro: gerente del ISA se suma a las bajas en el gobierno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ariel Espino De León dimite de su cargo en medio de una aparente reestructuración que ya arrastra a altos mandos del MIDA, la APA y Merca Panamá.

Ariel Espino De León se sumó a las bajas institucionales al presentar su renuncia formal como gerente general del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA).

La institución informó que la salida de De León se hará efectiva este viernes 15 de mayo de 2026, tras remitir una misiva oficial al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

Esta dimisión se hizo pública de forma simultánea a la renuncia de Nicolás Batista como director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), lo que se suma a la cadena de movimientos de personal que mantiene en vilo a las principales instituciones del agro.

Nicolás Augusto Batista Palacios, renunció al cargo de director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA). Cortesía

‘Motivos personales’

A través del comunicado oficial, el ISA atribuyó la salida de Espino De León a “motivos personales”, la igual que lo hizo Batista.

José Pablo Ramos, renunció a la gerencia de la Cadena de Frío. Cortesía: Archivo /Asamblea Nacional

Bajas estructurales en cadena

La salida del gerente del ISA no aparenta ser un hecho aislado, dado que se ha registrado una serie de bajas consecutivas en puestos clave cuyas razones oficiales no han sido esclarecidas.

En el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA): Francisco Ameglio abandonó el cargo de viceministro el pasado 27 de febrero. A esta baja se sumó la de Félix Martínez Araúz, quien ejercía como director ejecutivo regional de la institución en la provincia de Chiriquí.

En la Cadena de Frío, S.A.: La entidad anunció que aceptó la renuncia de José Pablo Ramos como gerente general de Mercados Nacionales (Merca Panamá) el 2 de marzo. La Junta Directiva designó de manera interina a Lorena Pinzón Gaubeca de Garibaldi como gerente general encargada.

La Agencia Panameña de Alimentos (APA): informó de la renuncia de su director Nicolás Batista a partir de este viernes 15 de mayo.

Ahora el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA): Confirmó la renuncia de Ariel Espino De León coincidentemente por “motivos personales” y a partir ambos, de este viernes 15 de mayo.

Aún no han anunciado quién reemplazará a Nicolás Batista ni a Ariel Espino De León.