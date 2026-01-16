Panamá, 16 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Informe

    Panamá frente al 2026: lo que advierte el informe sobre riesgo político en América Latina

    Eliana Morales Gil
    Panamá frente al 2026: lo que advierte el informe sobre riesgo político en América Latina
    700 banderas ondearon en honor a Panamá durante las pasadas fiestas patrias. LP/Isaac Ortega

    El informe Riesgo Político América Latina 2026 sitúa a Panamá entre los países con mejor desempeño democrático de la región, aunque advierte que enfrenta retos estructurales comunes a América Latina, asociados a crimen organizado, vulnerabilidad fiscal, y un entorno geopolítico internacional más exigente.

    +info

    A 36 años de la invasión Mulino pide fortalecer la democracia para no repetir este triste hechoHoy por hoy: Sin democracia no hay transición legítima

    El documento, dado a conocer el miércoles, menciona el Ranking de Democracia elaborado por The Economist Intelligence Unit, donde Panamá ocupa el quinto lugar en América Latina y el puesto 47 a nivel mundial, con una calificación de 6,84 puntos, lo que lo ubica en la categoría de “democracia imperfecta”.

    El informe dice que este grupo mantiene elecciones competitivas y alternancia política, pero presenta debilidades en calidad institucional, confianza ciudadana y desempeño del Estado.

    Panamá frente al 2026: lo que advierte el informe sobre riesgo político en América Latina
    Personas sostienen banderas de Panamá, en una Siembra de Banderas contra las amenazas del presidente de los EU, Donald Trump. EFE/ Bienvenido Velasco

    Seguridad

    En lo que respecta a seguridad, el estudio registra que Panamá contabilizó 21 eventos vinculados a economías criminales en 2024, relacionados principalmente con migración irregular, tráfico de armas, contrabando y pesca ilegal.

    Estas cifras ubican al país en un nivel inferior al de Colombia, Perú o Ecuador, pero lo integran dentro de los corredores regionales afectados por actividades ilícitas transnacionales, en particular por su rol logístico y de tránsito.

    El informe también incluye a Panamá en el mapa regional de homicidios. Aquí cita datos de InSight Crime respecto a que el país registró en 2024 una tasa de 12,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta cifra se sitúa por debajo de varios países del Caribe y Centroamérica, pero por encima de economías sudamericanas como Chile, Argentina y Uruguay.

    La deuda: ‘triple candado’

    En el ámbito fiscal, Panamá aparece con una deuda pública equivalente al 59% del PIB, un nivel intermedio dentro de Centroamérica. En consecuencia, el estudio dice que este nivel de endeudamiento se inscribe en el patrón regional que denomina “triple candado”, una figura que describen como de escaso espacio fiscal, deuda elevada y limitada capacidad recaudatoria, factores que reducen la capacidad de respuesta de los Estados ante choques externos o demandas sociales crecientes.

    Panamá frente al 2026: lo que advierte el informe sobre riesgo político en América Latina
    Area bancaria de Ciudad de Panamá. LP/Elysée Fernández

    En noviembre pasado, La Prensa reportó que la deuda pública del país aumentó $5,023 millones entre enero y octubre de 2025. Significa que, en promedio, el istmo sumó casi $700 mil por hora a sus compromisos financieros.

    En ese momento, los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reflejaban que la deuda pública total alcanzaba $58,832 millones al cierre de octubre.

    Lea aquí: Panamá se endeuda por casi $700 mil cada hora: MEF habla de plan de corrección fiscal

    Tapón del Darién

    El estudio también menciona a Panamá en el capítulo sobre instrumentalización política de la migración. Por su ubicación geográfica, el país forma parte de los corredores de tránsito regionales, particularmente en lo que respecta al Tapón del Darién. El informe señala que los flujos migratorios en América Latina dejaron de gestionarse exclusivamente bajo criterios humanitarios y se utilizan cada vez más como variables de presión política y diplomática, lo que genera tensiones adicionales para los países de tránsito.

    El presidente Mulino presume haber acabado con la migración a través del Darién, un tema que también está relacionado con la dura política migratoria impuesta por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

    Panamá frente al 2026: lo que advierte el informe sobre riesgo político en América Latina
    En mayo de 2025, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, posaron frente a un banner que anunciaba cerrada la Estación de Recepción Migratoria de Lajas Blancas, en Darién. Cortesía.

    La geopolítica: el Canal

    En el plano geopolítico, el informe ubica a Panamá entre los países más expuestos a la reconfiguración del sistema internacional. El documento señala que el segundo mandato de Trump, la intensa rivalidad entre Estados Unidos y China y el debilitamiento del multilateralismo incrementan la presión sobre territorios estratégicos.

    Panamá frente al 2026: lo que advierte el informe sobre riesgo político en América Latina
    Buque de contenedores pasa bajo el Puente de Las Américas. LP/ Alexander Arosemena

    “En Panamá, Donald Trump llegó a afirmar que China “operaba” el Canal y amenazó “recuperarlo” para frenar su vinculación con Beijing”, se lee en el informe que también hace referencia a la Doctrina Donroe, actualización de la Doctrina Monroe producto de la estrategia de seguridad de Washington implementada en diciembre de 2025, sumada a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

    La investigación no asigna a Panamá un rol protagónico en conflictos producto de choques entre países, pero sí lo incluye dentro del grupo de países que deberán gestionar con cautela sus relaciones exteriores para evitar quedar atrapados en disputas de alineamiento geopolítico.

    Sobre el informe, los autores y la institución

    Riesgo Político América Latina 2026 es una publicación anual del Centro UC de Estudios Internacionales (Ceiuc), de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha divulgado durante seis años consecutivos y se presenta como una herramienta de análisis para gobiernos, empresas e inversionistas que operan en la región.

    La edición 2026 fue coeditada por Jorge Sahd K. y Daniel Zovatto. Sahd K. es director del Ceiuc y especialista en relaciones internacionales y geopolítica. Zovatto es investigador senior del centro y analista en democracia, gobernabilidad y procesos electorales en América Latina.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más
    • Juan Diego Vásquez acusa al contralor de decidir ‘con el hígado y las tripas’ en la crisis de basura en San Miguelito. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján rompe el silencio: defiende la demolición del monumento chino y responde a denuncia de la ACP. Leer más
    • Panamá podría ser evaluado para el programa de exención de visas de Estados Unidos, afirma el canciller. Leer más