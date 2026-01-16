Panamá frente al 2026: lo que advierte el informe sobre riesgo político en América Latina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El informe Riesgo Político América Latina 2026 sitúa a Panamá entre los países con mejor desempeño democrático de la región, aunque advierte que enfrenta retos estructurales comunes a América Latina, asociados a crimen organizado, vulnerabilidad fiscal, y un entorno geopolítico internacional más exigente.

El documento, dado a conocer el miércoles, menciona el Ranking de Democracia elaborado por The Economist Intelligence Unit, donde Panamá ocupa el quinto lugar en América Latina y el puesto 47 a nivel mundial, con una calificación de 6,84 puntos, lo que lo ubica en la categoría de “democracia imperfecta”.

El informe dice que este grupo mantiene elecciones competitivas y alternancia política, pero presenta debilidades en calidad institucional, confianza ciudadana y desempeño del Estado.

Seguridad

En lo que respecta a seguridad, el estudio registra que Panamá contabilizó 21 eventos vinculados a economías criminales en 2024, relacionados principalmente con migración irregular, tráfico de armas, contrabando y pesca ilegal.

Estas cifras ubican al país en un nivel inferior al de Colombia, Perú o Ecuador, pero lo integran dentro de los corredores regionales afectados por actividades ilícitas transnacionales, en particular por su rol logístico y de tránsito.

El informe también incluye a Panamá en el mapa regional de homicidios. Aquí cita datos de InSight Crime respecto a que el país registró en 2024 una tasa de 12,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta cifra se sitúa por debajo de varios países del Caribe y Centroamérica, pero por encima de economías sudamericanas como Chile, Argentina y Uruguay.

La deuda: ‘triple candado’

En el ámbito fiscal, Panamá aparece con una deuda pública equivalente al 59% del PIB, un nivel intermedio dentro de Centroamérica. En consecuencia, el estudio dice que este nivel de endeudamiento se inscribe en el patrón regional que denomina “triple candado”, una figura que describen como de escaso espacio fiscal, deuda elevada y limitada capacidad recaudatoria, factores que reducen la capacidad de respuesta de los Estados ante choques externos o demandas sociales crecientes.

En noviembre pasado, La Prensa reportó que la deuda pública del país aumentó $5,023 millones entre enero y octubre de 2025. Significa que, en promedio, el istmo sumó casi $700 mil por hora a sus compromisos financieros.

En ese momento, los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reflejaban que la deuda pública total alcanzaba $58,832 millones al cierre de octubre.

Tapón del Darién

El estudio también menciona a Panamá en el capítulo sobre instrumentalización política de la migración. Por su ubicación geográfica, el país forma parte de los corredores de tránsito regionales, particularmente en lo que respecta al Tapón del Darién. El informe señala que los flujos migratorios en América Latina dejaron de gestionarse exclusivamente bajo criterios humanitarios y se utilizan cada vez más como variables de presión política y diplomática, lo que genera tensiones adicionales para los países de tránsito.

El presidente Mulino presume haber acabado con la migración a través del Darién, un tema que también está relacionado con la dura política migratoria impuesta por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

La geopolítica: el Canal

En el plano geopolítico, el informe ubica a Panamá entre los países más expuestos a la reconfiguración del sistema internacional. El documento señala que el segundo mandato de Trump, la intensa rivalidad entre Estados Unidos y China y el debilitamiento del multilateralismo incrementan la presión sobre territorios estratégicos.

Buque de contenedores pasa bajo el Puente de Las Américas. LP/ Alexander Arosemena

“En Panamá, Donald Trump llegó a afirmar que China “operaba” el Canal y amenazó “recuperarlo” para frenar su vinculación con Beijing”, se lee en el informe que también hace referencia a la Doctrina Donroe, actualización de la Doctrina Monroe producto de la estrategia de seguridad de Washington implementada en diciembre de 2025, sumada a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

La investigación no asigna a Panamá un rol protagónico en conflictos producto de choques entre países, pero sí lo incluye dentro del grupo de países que deberán gestionar con cautela sus relaciones exteriores para evitar quedar atrapados en disputas de alineamiento geopolítico.

Sobre el informe, los autores y la institución

Riesgo Político América Latina 2026 es una publicación anual del Centro UC de Estudios Internacionales (Ceiuc), de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha divulgado durante seis años consecutivos y se presenta como una herramienta de análisis para gobiernos, empresas e inversionistas que operan en la región.

La edición 2026 fue coeditada por Jorge Sahd K. y Daniel Zovatto. Sahd K. es director del Ceiuc y especialista en relaciones internacionales y geopolítica. Zovatto es investigador senior del centro y analista en democracia, gobernabilidad y procesos electorales en América Latina.