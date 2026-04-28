Siete panameños enfrentan proceso judicial en Cuba mientras Panamá busca su liberación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Canciller Javier Martínez-Acha, indicó que sigue la asistencia consular y legal de los ciudadanos acusados por violar normas de seguridad en Cuba.

Luego de la liberación de Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Shefany Gudiño, quienes estaban detenidas en Cuba y regresaron el pasado sábado 25 de abril, a Panamá, el canciller Javier Martínez-Acha, indicó que siguen intensificando las gestiones diplomáticas para lograr la libertad del resto de los panemeños detenidos en la isla.

“Esto se tiene que gestionar de manera silenciosa y con precisión.Hay que respetar los procesos y las leyes cubanas. Los diez panameños fueron, personalmente, acusados de violar normas y en contra de la seguridad de la República de Cuba. Lo que ocurrió con las tres panameñas ha sido un gesto de amistad de la República de Cuba hacia Panamá”, dijo el canciller al término del acto de compra de aviones de la aerolínea Copa Airlines.

Tras ser liberadas en Cuba, panameñas llegaron a Panamá este sábado

Las autoridades cubanas detuvieron a diez ciudadanos panameños en La Habana el 28 de febrero de 2026, acusados de realizar “propaganda contra el orden constitucional” mediante pintadas críticas contra el Gobierno.

El Ministerio del Interior de Cuba alegó en su momento que los implicados, recluidos en Villa Marista, buscaban crear letreros subversivos y enfrentarían penas de hasta ocho años de prisión.

Este martes el canciller panameño expresó que los siete ciudadanos que quedaron detenidos en la Habana están siendo sometidos a un proceso de investigación, junio y se espera una sentencia.

“Nosotros seguimos apoyando firmemente desde la gestión diplomática, la asistencia consular y las defensas jurídicas que el Estado está asumiendo”, sostuvo.

Los panameños que quedan detenidos son:

José Luis Aguirre

Patrochiny Joseph

Omar Urriola

Victor Manuel Cedeño Pinzón

Anthony Jules

Adalberto Antonio Navarro Asprilla

Maykol Jesús Almendra Pérez

El pasado 4 de marzo, el embajador de Panamá en Cuba realizó su primera visita al grupo en el Centro de Detención para Delitos contra la Seguridad Nacional, conocido como Villa Marista, en La Habana. Durante el encuentro, el diplomático entregó productos de aseo personal y medicamentos, en un gesto orientado a atender necesidades básicas mientras avanzan las diligencias judiciales.

Posteriormente, el 25 de marzo, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, viajó a La Habana y sostuvo un encuentro directo con los diez ciudadanos detenidos. Tras la visita, el ministro aseguró haber constatado que las autoridades cubanas les han proporcionado un trato humanitario en medio del proceso que enfrentan.

El canciller mencionó que prefieren ser prudentes en las diligencias que realizan para lograr la liberación de los panameños. “La diplomacia no son titulares, la diplomacia son resultados”.