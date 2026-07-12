Panamá registra 299 homicidios al cierre de junio, un 6% más que en 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cifras de homicidios en Panamá suben 6% en 2026: Colón lidera la tasa y Chiriquí triplica sus casos.

Panamá acumuló 299 homicidios entre enero y el 30 de junio de 2026, un aumento de 18 casos (6%) respecto al mismo periodo de 2025, según el resumen ejecutivo semanal del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), elaborado con datos de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

Del total, 292 muertes fueron intencionales y 7 no intencionales. La tasa nacional se ubica en 6.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, un nivel que el informe clasifica como “tasa baja”, asociado a “relativa seguridad y menor violencia”.

Operativo de la Policía Nacional. Foto/Policía Nacional

En promedio, en el país ocurre un homicidio cada 15 horas, unos dos al día.

Chiriquí, el aumento más importante

Aunque las cifras nacionales crecieron de forma moderada, el comportamiento por provincia revela cambios marcados. Chiriquí, por ejemplo, pasó de 5 a 15 homicidios, un incremento del 200%, el mayor del país. Panamá Oeste subió 17% (de 23 a 27 casos) y la provincia de Panamá, que concentra el mayor número absoluto con 188 homicidios, aumentó 7%.

En contraste, Colón redujo sus casos en 12% (de 58 a 51), aunque mantiene la tasa más alta del país: 16.1 por cada 100 mil habitantes, nivel que el SIEC describe como “violencia notable que requiere atención”.

Operativo contra el microtráfico en Chiriquí. Archivo

La provincia de Panamá le sigue con una tasa de 11.1. Veraguas registró la mayor mejora relativa, con una caída del 75%, y la comarca Guna Yala no reportó ningún caso en 2026.

La violencia se mantiene altamente concentrada: los distritos de Panamá (134), San Miguelito (53), Colón (46) y Arraiján (19) suman el 84% de los homicidios del país. Entre los corregimientos más afectados figuran Chilibre (13), Pedregal (11), 24 de Diciembre (10) y Cativá (10), así como Arnulfo Arias Madrid, Belisario Frías y Omar Torrijos, con 10 casos cada uno, en San Miguelito.

Homicidios en Panamá hasta junio de 2026.

Cambio en el perfil de la violencia

El informe muestra una transformación en los móviles del delito. El pandillerismo casi se duplicó, al pasar de 23 a 44 casos (+91%), mientras que el ajuste de cuentas cayó 65% (de 23 a 8).

Esto podría obedecer a los múltiples operativos que ha emprendido la policía para combatir este flagelo en los últimos meses, de acuerdo con lo que explicó el director de la entidad Jaime Fernández.

Jaime Fernández, director de la Policía Nacional. LP/Anel Asprilla

Las riñas aumentaron 77% (de 13 a 23) y los femicidios crecieron 86%, de 7 a 13 casos.

Las rencillas delincuenciales siguen siendo el móvil más frecuente, con 100 homicidios, pese a una reducción del 16%. Los casos en investigación aumentaron 64%, al pasar de 25 a 41.

Según el SIEC, el 57% de los homicidios está relacionado con grupos delictivos, organizados o comunes, y el 12% de las víctimas corresponde a personas inocentes alcanzadas como daño colateral.

El arma de fuego fue el instrumento utilizado en 258 casos, cerca del 86% del total.

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Junio cerró en ‘zona de alarma’

El análisis del canal endémico, que compara los datos actuales con el comportamiento histórico, indica que junio finalizó en la “zona de alarma”, con 48 homicidios intencionales, apenas uno por debajo del máximo histórico del mes (49).

Abril fue el mes más crítico del año: pasó de 38 casos en 2025 a 62 en 2026, un salto del 63%.

Operativo de la Policía Nacional Foto/Cortesía

No obstante, el informe registra señales recientes de mejora: el promedio de las últimas seis semanas bajó de 13 a 12 homicidios semanales y la diferencia entre las dos últimas semanas mostró una disminución del 65% (de 20 a 7 casos). El umbral criminal nacional se mantiene entre “dentro de lo normal” y “más bajo”.

El domingo es el día con más homicidios (59 en lo que va del año), seguido del sábado (48), mientras que el martes es el de menor incidencia (25).