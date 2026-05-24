Estas son las ocho grandes estructuras que dominan el escenario criminal en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Según la Policía, detrás de los 121 grupos identificados existen ocho corrientes principales que funcionan como estructuras superiores.

En Panamá, de acuerdo con la Policía Nacional, operan actualmente 121 grupos pandilleriles, 59 menos que los 180 identificados en 2024, según datos oficiales de la institución.

Distribución de las bandas delincuenciales en el territorio nacional, elaborada a partir de información de la Policía Nacional.

Sin embargo, la disminución no necesariamente implica una reducción del fenómeno criminal. Las autoridades advierten que las pandillas evolucionaron hacia estructuras más fragmentadas y especializadas, muchas de ellas conectadas con organizaciones mayores ligadas al narcotráfico internacional.

Así lo describió el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, durante una entrevista con este medio.

Jaime Fernández, director de la Policía Nacional junto a su equipo y periodistas de La Prensa. LP/Anel Asprilla

“Ya no hablamos solo de pandillas, sino de grupos pandilleriles que trabajan para operadores más grandes”, explicó Fernández.

La transformación de estos grupos también ha sido advertida en análisis sobre crimen organizado y violencia en Panamá.

Investigaciones y reportes especializados explican que varias de estas estructuras criminales dejaron de operar únicamente como pandillas barriales para convertirse en redes vinculadas al narcotráfico, el sicariato y otras economías ilícitas.

Operativo pandilla en un sector de San Miguelito realizado en enero pasado. LP/Archivo

Las que dominan el escenario criminal

Las zonas de mayor concentración criminal siguen siendo Panamá, San Miguelito y Colón, aunque la Policía afirma sobre el crecimiento de grupos en Panamá Oeste, Chiriquí y áreas costeras utilizadas para el tráfico de drogas.

Según la Policía, detrás de los 121 grupos identificados existen ocho corrientes principales que funcionan como estructuras superiores. Son las siguientes:

Bagdad: opera principalmente en el distrito de Panamá, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste. Las autoridades la describen como una de las organizaciones criminales más violentas del país y la vinculan directamente con el transporte de droga y operaciones asociadas a carteles internacionales.

Su principal cabecilla, Jorge Rubén Camargo Clarke, permanece detenido en Estados Unidos.

Lea aquí: ¿Quién es Jorge Rubén, alias ‘Cholo Chorrillo’?

RG 4Life: tiene su base en Colón. Según información del Ministerio Público y la Policía Nacional, se dedica a la extorsión, robos, secuestros y homicidios.

Opera en sectores como Altos de los Lagos, Cristóbal Este, Río Alejandro y Nueva Providencia.

El principal referente de esta estructura criminal es Juan Vicente Blandford White, recluido en la cárcel de Punta Coco, en Isla del Rey, archipiélago de Las Perlas.

Según Fernández, de la fragmentación de RG 4Life surgió otro grupo: Roca.

Roca: se le describe como una de las estructuras más violentas de Colón tras la fractura de RG 4Life.

Opera principalmente en ese distrito, aunque también mantiene presencia en San Miguelito, donde la Policía contabiliza unas 35 pandillas activas.

“Este grupo ha sido uno de los principales causantes de la mayor cantidad de homicidios que se han cometido en Colón en lo que va del año”, aseguró el director de la Policía Nacional.

Las autoridades le atribuyen control de rutas de narcotráfico, microtráfico, sicariato, disputas territoriales y robos a mano armada.

Killa: también tiene presencia en Colón, principalmente en Sabanitas.

La Policía sostiene que esta organización se encuentra fragmentada en células más pequeñas y mantiene una guerra activa con RG 4Life.

Según Fernández, el fundador y principal referente del grupo se encuentra actualmente en Europa.

Uno de los operativos anti pandillas desarrollados en 2026. LP/Archivo

Mafia Filipina: opera principalmente en áreas metropolitanas, especialmente en Pedregal.

Se le vincula con narcotráfico, tumbes de droga y sicariato por encargo.

Trabaja de manera coordinada con la pandilla HP, que también mantiene control territorial en esa zona.

HP o Manzana Cero: tiene presencia principalmente en Panamá Este.

Controla operaciones desde una zona conocida como Manzana Cero, que abarca Felipillo y áreas cercanas como Pacora, Chepo y sectores de Guna Yala.

El cabecilla de esta estructura es Carlos Roberto Aguilar, quien permanece prófugo y mantiene alerta roja de Interpol.

Colabora activamente con el Clan del Golfo de Colombia. La esposa de Rober es Teresina Vigil, hermana del exdiputado panameñista Elías Vigil.

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Carlos Roberto Aguilar, uno de lo más buscados. Recompensa de 100, 000 balboas.

Sinaloa: opera principalmente en San Miguelito, en sectores como Samaria, Veranillo, Belisario Porras y Amelia Denis de Icaza.

Se le atribuyen homicidios, tráfico de armas, microtráfico, entre otros ilícitos.

Aunque varios grupos criminales criollos utilizan nombres asociados a ruidosas organizaciones del mundo del hampa de otros países, no necesariamente mantienen vínculos orgánicos directos con esas estructuras internacionales.

Conexión con Europa

Tanto el jefe de la Policía Nacional como el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, afirman que varios de estos grupos mantienen conexiones con organizaciones transnacionales dedicadas al narcotráfico y la contaminación de contenedores con droga destinada principalmente a Europa.

“Somos un portero importante hacia Europa”, dijo Fernández.

La institución aseguró que mantiene coordinación con agencias policiales de España, Francia, Países Bajos, Italia, Inglaterra, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú para rastrear operaciones ligadas al narcotráfico.

Lea aquí: Así operaba la red que contaminaba contenedores con droga en puertos panameños

Estas redes tienen la capacidad de operar incluso cuando sus principales referentes están detenidos, bajo arresto domiciliario o fuera del país.

Uno de los fenómenos que mantiene en alerta a las autoridades es precisamente la fragmentación constante de estas organizaciones criminales.

Según Fernández, cuando un cabecilla es capturado o asesinado, rápidamente surgen nuevas facciones que se disputan el control territorial.

Uno de los detenidos por esconder droga en contenedores. Cortesía

“Yo puedo agarrar a un líder de una pandilla y otro va a querer ocupar ese espacio”, afirmó.

Es decir, tras las capturas o asesinatos de sus cabecillas, surgen células más pequeñas, violentas y, en algunos casos, difíciles de rastrear.

Por eso, la Policía vincula el incremento de homicidios con las disputas derivadas del narcotráfico.

Incluso argumenta que al menos el 70% de los homicidios registrados en Panamá guarda relación con pandillas y estructuras ligadas al narcotráfico.

Menores de edad dentro de las pandillas

En el mundo de las pandillas también hay otro fenómeno que se extiende. Se trata de la participación de menores de edad en homicidios y otros delitos vinculados a las estructuras criminales.

“Hay niños de 12 años que ya tienen varios homicidios encima”, afirmó Fernández.

Las investigaciones de las autoridades apuntan a que algunas pandillas utilizan menores de edad para reducir riesgos penales y dificultar las investigaciones.

El fenómeno quedó evidenciado durante operativos y el toque de queda implementado desde finales de abril en San Miguelito, donde se reportaron capturas de menores vinculados a delitos graves.