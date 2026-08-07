Panamax 2026: helicópteros, barcos y fuerzas especiales de 21 países entrenan en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Helicópteros, embarcaciones y fuerzas especiales forman parte del despliegue de Panamax 2026 en Panamá, donde militares de 21 países ponen a prueba su capacidad para operar juntos y responder ante amenazas que puedan afectar la seguridad del Canal.

Un helicóptero CH-47F Chinook del Ejército de Estados Unidos aterriza en Panamá Pacífico. Militares estadounidenses y de países aliados reciben instrucciones para abordar la aeronave. En el mar, agentes de Panamá, México, Ecuador y República Dominicana practican maniobras con embarcaciones de seguridad.

En la bahía de Panamá, agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y de la Policía Nacional ejecutan acciones de abordaje, registro e incautación con asesoría de fuerzas especiales estadounidenses.

En tierra, un perro del Senan recibe entrenamiento.

Un perro del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá se lanza hacia una pelota de goma sostenida por su guía durante un entrenamiento de modificación de conducta en Panamax 2026, el 5 de agosto de 2026, en la Base de Infantería Aeronaval, Panamá. Foto: Cortesía Embajada de Estados Unidos.

Son escenas distintas de un mismo ejercicio: Panamax 2026, una operación multinacional que reúne a unos 1,700 militares de 21 países y que este año tiene a Panamá como escenario para probar las capacidades destinadas a proteger el Canal y responder ante amenazas en distintos dominios.

Los ejercicios se desarrollan durante 11 días e incluyen escenarios marítimos, aéreos, terrestres y cibernéticos.

La diferencia de los ejercicios en terreno

La magnitud del ejercicio también marca un cambio respecto a los años recientes.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, ponderó los entrenamientos y recordó que Panamax vuelve a ejecutarse en territorio panameño después de más de una década en la que la planificación se desarrolló en el Pentágono mediante ejercicios de escritorio.

Embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera.

“Mejor hacerlo en vivo, mejor hacer estas prácticas, también porque nunca sabes lo que puedas aprender”, dijo Cabrera.

El embajador explicó que la ejecución sobre el terreno permite detectar diferencias entre lo que establece una planificación y lo que ocurre cuando fuerzas de distintos países deben actuar juntas.

“Quizás aquí practicando vemos que algunas cosas que estamos haciendo no funcionan igual en personas como en Panamá”, contó a periodistas que lo consultaron sobre el tema.

Miembros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y de la Unidad de Operaciones Tácticas Antidrogas de la Policía Nacional de Panamá realizan entrenamiento en procedimientos de visita, abordaje, registro e incautación, bajo la asesoría de personal de Operaciones Especiales de Estados Unidos, durante la fase Alfa de Panamax 2026, en la bahía de Panamá. Foto: Cortesía Embajada de Estados Unidos.

Esa posibilidad de corregir sobre la marcha constituye uno de los objetivos centrales de Panamax. El ejercicio, de acuerdo con las autoridades de seguridad del país, busca mejorar la capacidad de fuerzas de distintos países para trabajar juntas, y fortalecer la preparación para operaciones multinacionales complejas.

En los escenarios participan fuerzas de defensa y seguridad de los países socios.

La dimensión marítima ocupa un lugar central. Personal de la Guardia Costera de Estados Unidos de la Unidad de Seguridad Portuaria 301 realizó ejercicios de manejo y maniobra de una embarcación de seguridad portuaria transportable en Ciudad de Panamá, junto con personal de seguridad marítima de Panamá, México, Ecuador y República Dominicana.

Anthony Reynolds, de la Guardia Costera de Estados Unidos y miembro de la Unidad de Seguridad Portuaria (PSU) 301, conduce una embarcación de seguridad portuaria transportable (TPSB) hacia un área de entrenamiento designada durante un ejercicio de maniobras con embarcaciones en Ciudad de Panamá. Foto: Cortesía Embajada de Estados Unidos.

En otro escenario, efectivos del Senan y de la Unidad de Operaciones Tácticas Antidrogas de la Policía Nacional practicaron procedimientos de visita, abordaje, registro e incautación en la bahía de Panamá, bajo la asesoría de personal de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

Las prácticas también incluyen el componente aéreo. Militares estadounidenses y de países socios participaron en procedimientos para abordar y desembarcar de un CH-47F Chinook en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.

La seguridad del Canal

Durante la inauguración de los ejercicios el pasado lunes, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, habló sobre el tema. “La seguridad del Canal de Panamá no se improvisa, se construye mediante planificación, entrenamiento y una cooperación internacional permanente”, manifestó.

Comienzan en Panamá ejercicios militares y la mira puesta en el Canal. Foto/Ministerio de Seguridad Pública

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, por su lado, aseguró que Panamax permite fortalecer la capacidad del Estado para anticipar riesgos, gestionar crisis y proteger infraestructura crítica. También mencionó amenazas transnacionales, riesgos híbridos, ciberataques, desastres naturales y emergencias tecnológicas.

Cabrera ubica esa infraestructura en una dimensión internacional. El Canal, dijo durante la inauguración, conecta mercados, sostiene cadenas de suministro y tiene importancia fundamental para Panamá, Estados Unidos y la comunidad internacional.

El ejercicio ocurre además en un momento de especial atención sobre la seguridad del Canal y la relación entre Panamá y Estados Unidos. Desde el año pasado, la vía interoceánica ha ocupado un lugar destacado en la agenda bilateral y en las discusiones sobre seguridad, comercio e infraestructura estratégica.

Militares estadounidenses y de países aliados reciben instrucciones para abordar un helicóptero del Ejército de Estados Unidos CH-47F Chinook en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, Panamá, el 4 de agosto de 2026. Foto: Cortesía Embajada de Estados Unidos.

La llegada de Hegseth

Cabrera adelantó que la próxima semana se sumarán a las actividades el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth y otros funcionarios del gobierno estadounidense.

Pete Hegseth, secretario de guerra de Estados Unidos./ AFP via Getty Images

Será la segunda vez que Hegseth visite Panamá. Estuvo en el país en abril de 2025 para participar en la Conferencia de Seguridad Centroamericana (Centsec), organizada conjuntamente por los gobiernos de Panamá y Estados Unidos.

En ese momento también asistió a la firma de un memorando de entendimiento con el Ministerio de Seguridad Pública y se reunió con autoridades del país. De acuerdo con lo que explicaron las autoridades panameñas y estadounidenses en su momento, el acuerdo contempló un aumento de la presencia militar rotativa de largo plazo de Estados Unidos en Panamá, el establecimiento de una escuela de selva en la antigua base de Sherman, en Colón, y nuevas instalaciones en el área de Rodman, en la entrada pacífica del Canal.

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