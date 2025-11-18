Partidos políticos ‘se reúnen y coordinan aparte’ propuestas de reformas electorales: Bloise

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El diputado Jorge Bloise, de la coalición Vamos y participante de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), apuntó a los partidos políticos por impulsar una propuesta que implicaría la “renuncia tácita” de sus adherentes al firmar por un precandidato o candidato por la libre postulación de cara a los comicios de 2029.

En entrevista con La Prensa este lunes 17 de noviembre, Bloise señaló que, paralelo a la discusión de las reformas electorales que se adelantan en la CNRE, miembros de los partidos políticos “tienen un grupo, se reúnen aparte, coordinan”, y luego, “llegan [a la CNRE] y votan”.

Lo puso de manifiesto para explicar cómo ha surgido la aprobación de propuestas como la “renuncia tácita”. No obstante, el diputado hizo la salvedad de que, aunque se ha mostrado una postura flexible sobre algunas disposiciones, “no puede estar de acuerdo con cosas contrarias a la Constitución y a los principios democráticos”.

Bloise y miembros de la coalición Vamos han argumentado que la propuesta de “renuncia tácita” es contraria a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 11 de agosto de 2015, cuando se declaró inconstitucional el artículo 260 del Código Electoral del año 2006, previo a las elecciones de 2009.

Particularmente, el artículo planteaba que solo personas no inscritas en partidos políticos pudieran otorgar firmas a candidatos por la libre postulación para cargos de alcalde, concejal o representantes.

“Hay un temor que se vuelve a repetir lo del 2024, que no fue más que una elección libre; una oportunidad para que la ciudadanía escogiese y yo pienso que todos los 71 [diputados] fuimos electos por mandato popular (...). Lo que no creo es que debamos retroceder, como ha manifestado el magistrado Juncá, del Tribunal Electoral, el ex magistrado Guillermo Márquez Amado y otras personas conocedoras del derecho que han denunciado que pareciera que estamos retrocediendo”, dijo Bloise al respecto de la nueva propuesta.

Las reformas al Código Electoral se instalan después de cada proceso electoral. En este caso, como ya pasó el proceso de 2024, se preparan las reglas para el 2029, cuyas propuestas han llegado a un punto de discordia.

El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Alfredo Juncá, manifestó el 16 de noviembre que la renuncia tácita era un retroceso.

Controversia

La representante del partido Realizando Metas (RM) en la CNRE, Alma Cortés, fue una de las defensoras de la renuncia tácita; al igual que José Isabel Blandón, del partido Panameñista y Elisa Suárez, representante del sector privado, se mostraron favorables a una disposición de esta naturaleza.

Cortés tachó a Bloise de tener un “doble discurso” por rechazar la renuncia tácita pero apoyar recortes al tiempo de recolección de firmas para precandidatos y candidatos por la libre postulación de un año y seis meses.

Bloise responde: “ese artículo no se ha discutido. Fue una conversación preliminar que se hizo en una reunión privada de los partidos políticos que convocó el Tribunal Electoral, y que nos invitaron, y yo manifesté que un año es bastante".

Con la renuncia tácita, el panorama cambió para Bloise. “No es algo que yo pueda aceptar si, aparte, son más firmas, ninguna persona de partidos políticos nos puede firmar... O sea, con todas las limitaciones que nos están poniendo, no es el mismo escenario el de los seis meses que un año", dijo el diputado.

En la CNRE todavía falta un bloque de artículos del Código Electoral por discutirse, informó Bloise. Adicionalmente, destacó que el proyecto de ley que se debe elaborar con las modificaciones para enviarlas a la Asamblea Nacional aún estaría sujeta a cambios en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.