Paulette Thomas presenta su ‘renuncia irrevocable’ a la coalición Vamos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En un comunicado la diputada anunció su renuncia ‘de manera irrevocable’ y explicó que su decisión responde a ‘un análisis profundo’ y no a un impulso.

La diputada Paulette Thomas, renunció este jueves 27 de agosto a la coalición Vamos, movimiento político con el que llegó a la Asamblea Nacional en julio de 2024.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, anunció su renuncia “de manera irrevocable” y explicó que su decisión responde a “un análisis profundo” y no a un impulso.

Paulette Thomas, diputada del Circuito 8-3. LP / Alexander Arosemena

Citó el artículo 9 del Código de Ética de la coalición que dispone un plazo de 15 días hábiles para la investigación preliminar de su caso, un plazo que, afirma, ya se cumplió sin que la junta directiva ni el Comité de Ética la hayan llamado, contactado o citado formalmente para conocer su versión de lo ocurrido en la comisión legislativa que originó su suspensión.

“Esto denota una ausencia de interés al respecto, por desconocimiento quizás, pero que es una falta total de respeto hacia mi persona”, escribió.

El origen del caso

La salida de Thomas se produce casi un mes después de que la bancada Vamos la suspendiera, luego de que su suplente, Edilberto Guerrero, votara a favor de la elección de la diputada oficialista Lilia Guerra para la presidencia de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea.

Ese resultado le quitó la posibilidad al diputado Jorge Bloise, de Vamos, de reelegirse en esa comisión.

En consecuencia, Juan Diego Vásquez, dirigente de la coalición, pidió públicamente la suspensión de Thomas. Calificó lo ocurrido en la Comisión de Educación de “inaceptable”.

Juan Diego Vásquez, exdiputado independiente y fundador de Vamos. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Ese mismo día, Vamos anunció la suspensión de la diputada y remitió el caso a su Comité de Ética para que investigara y determinara las sanciones correspondientes conforme a sus estatutos.

En su comunicado, Thomas insiste en que los hechos son “conocidos y comprobados, inclusive con testigos” y rechaza que se cuestione su integridad “a partir de un impulso, de preferencias o de parcialidades”.

Agregó que en su casa le enseñaron que “mentir y no cumplir la palabra es prácticamente un pecado capital”.

Vásquez reacciona

La diputada cerró su comunicado con una frase: “El tiempo se encargará de poner a cada quien en su lugar.”

Vásquez se pronunció en sus redes sociales. “Lamento profundamente la decisión de la diputada Thomas de huir del proceso ético de Vamos”, manifestó.