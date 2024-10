‘Pidan sus facturas fiscales, ahí está la plata de las inversiones’, Felipe Chapman

Escuchar audio noticia

El ministro de Economía tiene claro que parte de su trabajo es producir confianza, no sobresaltos. Ni aquí ni en el mundo que nos mira. Y en el Knockout responde tal cual. Léalo… entre líneas.

El presupuesto podían aprobarlo, improbarlo y usar el de este año, o ustedes retirarlo para reevaluar, como pasó. ¿Eso qué demuestra?

Tolerancia del Ejecutivo. Disposición de trabajar en armónica colaboración.

¿Qué sigue?

Nos presentaron una opinión extensa del proyecto con interpretaciones válidas, pero nosotros tenemos que hacer lo propio, minuciosa y detalladamente.

¿Cuándo presentarán el documento?

Son nueve páginas de observaciones y cuatro de cuadros numéricos. Hay que analizarlas, tome el tiempo que tome. Pero sin duda vamos a presentarlo este año. La intención es antes del 31 de octubre.

Una observación en la que hay grises.

Ellos alegaron que la asignación del 7% del PIB en educación no se cumple. Y es correcto. Pero esa ley no es clara. ¿Cuál PIB? ¿El de 2023, 2024 o el proyectado? ¿Y quién da la cifra? ¿Asamblea, MEF o INEC? Debe ser el Inec, y ahí no lo dice.

El INEC no proyecta…

Exacto. Y lo sano es usar cifras reales. ¿Y si no lo sustentan los ingresos? Se vuelve un deseo irrealizable. Es como pasar una ley: prohíbase la pobreza. ¿Y entonces?

¿Por qué el presupuesto se entregó fuera del plazo constitucional fijado?

Es cierto. Porque este gobierno recibió un anteproyecto de presupuesto incompatible con nuestra visión de prudencia y se tuvo que rehacer de cero. Toma seis meses construir un presupuesto. Y lo hicimos en menos de la mitad del tiempo.

El presupuesto no cumple con la ley de responsabilidad social fiscal, ya que el déficit presupuestado es mayor de 1.5%. ¿Por qué no modificaron esa ley y luego presentaron el presupuesto?

Válido. El presupuesto presentado sí incumple la ley. Y mañana presentaremos una reforma a esa ley, esperando que se apruebe antes que el presupuesto. Si no, el presupuesto se tendría que ajustar a la ley, y sería menor que el presentado.

O sea, es poco probable que eso pase.

Correcto. Y sería inconveniente.

La ley hoy dice que el déficit no puede superar el 1.5% del PIB. ¿Es sensato?

No. Estoy en desacuerdo. Necesitamos funcionar al menos con el doble, pero con menos de 4%, e ir descendiendo gradualmente para no crear un trauma en el país, porque nos tomará muchos años recuperarnos de la situación fiscal recibida.

Los diputados alegaron el bajo nivel de inversión del presupuesto.

Y es cierto. Y lo bueno del retiro del proyecto es que provoca esta discusión que permite entender que hay limitaciones legales como aumentos de sueldo y gastos fijos con ingresos inciertos. Eso nos deja en una posición de inflexibilidad. Y reformar esas leyes tomaría un año, con éxito.

¿Qué dijo Mulino del retiro?

Era uno de los escenarios. Lo teníamos conversado. Él me autorizó a decidir ahí.

¿Los diputados le pidieron subirles su presupuesto en el nuevo proyecto?

No. De pronto es una estrategia, no sé. Pero sí quieren más inversiones y obras. Y yo también quiero, pero no podemos.

Ellos habían pedido $150 millones. ¿Cómo llegó usted a la cifra de $88 millones? ¿Por qué no más, y por qué no menos, si han operado con menos?

En ese debate nunca habrá unanimidad. Usamos fórmulas matemáticas comparativas con otros países, número de diputados y funcionarios.

¿El retiro era el mejor escenario?

Creo que sí. Lo menos que necesita este país es un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Asamblea. Y hay observaciones válidas que deben ser atendidas.

¿Por qué no se presentó bien?

No creo que no se presentó bien. Es un tema de interpretación. Ellos tienen una liberal y nosotros una más conservadora.

El presupuesto presentado reduce la inversión, pero no el funcionamiento. ¿Lo ideal no era invertir para generar empleo y gastar menos en planilla?

100%. Y frustra no poder invertir más. Pero la ley no lo permite. Donde no hay leyes especiales se redujo. Donde no, que es en las entidades con más presupuesto, no se pudo reducir o se redujo poco.

¿Durante su gestión se enfrentarán los aumentos automáticos?

Sería ideal. Se debe reformular para hacer ajustes salariales que cubran el incremento del costo de la vida, pero cónsonas con los ingresos del Estado. Aquí hay un desconecte entre los ingresos y los gastos.

¿El retiro del presupuesto le convenía a los diputados? Podían rechazarlo y usar los $32 mil millones de 2024…

Hubiera sido grave. Hubiésemos tenido un déficit muy alto que hubiera aumentado el riesgo país, con tasas de interés más altas para el gobierno, las empresas y las personas. Y si lo hubieran rechazado, el primer día hubiéramos tenido que aplicar una contención del gasto.

¿Y haber tenido que retirarlo es un logro o un fracaso para el Ejecutivo?

Yo me siento perfectamente tranquilo.

Su presupuesto se compadecía con la situación económica. ¿Y con las promesas del Presidente?

Sí, porque las promesas no son de un año, son de cinco. Y hay unas que no necesitan dinero, sino mejorar gestión.

Describa la cara de los diputados cuando recibieron su presupuesto.

Sorpresa. Pero prometimos prudencia y responsabilidad, y con eso cumplimos.

¿De dónde saldrán los fondos para el programa de IVM, si el presupuesto no incluyó más que el aporte actual?

Si algo que altere el Seguro ocurre, pues el presupuesto deberá ser modificado.

Reforma tributaria, ¿sí o no?

Este presupuesto no lo incluye. Y se haría solo de ser necesario, cuando lo sea. Primero hay que aumentar la recaudación y combatir la evasión. Solo en ITBMS, al año perdemos como mil 500 millones.

¿Cómo se hará?

Estamos reforzando enérgicamente la DGI con tecnología, auditores e inspectores, y mi consejo es que se pongan al día, porque la DGI será exigente, y que pidan sus facturas fiscales, porque ahí está la plata de las inversiones que reclamamos.

Pero los ingresos del presupuesto eran bajos. ¿No confía en la DGI?

No es bajo, es prudente. Los presupuestos anteriores sobreestiman los ingresos.

¿Unachi bajará su presupuesto?

Sí, y sus partidas de autogestión siguen, igual que en otras entidades, congeladas. Por eso necesitamos un presupuesto responsable. Si no, toca contener el gasto.

¿De $26 mil millones a cuánto podría subir el nuevo presupuesto?

Hay margen de maniobra, pero poco.

Los presupuestos de inversión del MOP y el MIVI... ¿los subirá?

El presupuesto está concentrado en la inversión social y así va a seguir. Vamos a tratar. Pero no estoy seguro de poder.

¿Y por qué esos dos presupuestos de inversión (MOP y MIVI) eran tan bajos?

Muchas inversiones estaban previstas con asociaciones público-privadas, que las podría hacer el Estado directamente.

¿El presupuesto incluye el pago de los 27 proyectos llave en mano de Cortizo y el cuarto puente sobre el Canal?

Contempla continuar todas las obras que están en construcción, pero paulatinamente. En la medida que mejoremos las finanzas, podremos invertir más.

¿Cómo le pagarán la deuda de $100 millones de deuda a los promotores de viviendas de interés social, que a su vez le deben al sistema financiero?

Con un programa de plan de pago.

Bono de vivienda. ¿Por qué se eliminó?

No se eliminó. Llego a su vencimiento y no se renovó por la estrechez fiscal. Pero se reforzaá la ley de interés preferencial.

¿En el presupuesto de Meduca se incluyen los $245 millones en laptops?

Si el plan es, debe estar. Lo que no está en el presupuesto no existe.

La ley dice que a la Descentralización debe entrar el ingreso del impuesto de inmuebles, que es mayor que los $56 millones asignados. ¿O eso es lo que esperan recaudar?

Es un aproximado. Pero sí, es una interpretación valida que hay que observar.

Balance de salidas y entradas en el MEF.

Entre renuncias, jubilaciones y despidos, más del 10% de la entidad. Un ahorro de $2 millones al año.

¿Coincide con el discurso de rofeo de Mulino sobre las listas oscuras, o las peleas se dan donde hay que darlas?

Tiene reclamos legítimos. Panamá ha sido maltratada. Mira la salida de Gafi, y el Parlamento Europeo fue inconsecuente.

¿Qué no hemos hecho para salir?

En blanqueo cumplimos. En lo tributario hay que mejorar la parte operativa y tecnológica de intercambio de información a requerimiento.

O sea que sí estamos en las listas por algo concreto, no por envidia ni fama.

Porque no hemos completado un proceso, pero hemos avanzado y mostrado con hechos el compromiso de cooperar.

¿Qué hará con la Dirección de Bienes Aprehendidos? Dijo que no la quería...

Pero está en la ley. También quiero que el sol salga a las 3:00 a.m., y no se puede.

¿Qué es peor de lo que esperaba?

La burocracia. Nunca imaginé la cantidad de cosas que me toca firmar.

Según Mulino, fue duro convencerlo de ser ministro. ¿Qué condición puso?

Una visión compartida, un presupuesto prudente y finanzas responsables.

O sea que el presupuesto será parecido al presentado.

No vamos a renunciar a la prudencia.

¿Se ve durando los cinco años?

Si Mulino está ahí y mis circunstancias lo permiten, estoy dispuesto a corresponderle su confianza y lealtad.

¿Como jefe también le irrita la crítica?

Conmigo no. La relación es franca.

Háblenos de sus caras en la Asamblea.

Ja, ja. Soy humano. Son las que salen... Pero a mí me tratan con respeto.

Se le siente político ya…

El reto es poder hacerlo distinto.

¿Cómo desearía que lo recuerden?

Que mi familia sienta que valió la pena. Y dejar las cosas mejor que como las recibí.

¿Qué consejo le dio su papá?

Balance entre trabajo, familia y salud. No lo he logado, pero sigo tratando.

¿El nombramiento de Gustavo Pérez fue un gol de Mulino?

No fue la persona acertada para el cargo.

Usted votó a favor del nombramiento del procurador. ¿Qué mérito tiene él aparte de ser el abogado de Mulino?

No lo conozco suficiente. Entiendo que es un hombre bueno, capaz y honrado.

¿Bolo Flores le da tranquilidad?

Sí.

¿Héctor Alexander hizo su trabajo?

El hombre y sus circunstancias. Que la historia lo juzgue.

¿Debería seguir habiendo más de 40 zonas francas que no pagan impuestos?

No.

¿Es PRD, como dice Conusi?

Jamás he estado en ningún partido. Y tampoco soy neoliberal, sino humanista.

¿En cuánto tiempo llega el chen chen?

Este año, cuando paguemos $877 millones en cuentas pendientes, habrá liquidez en el mercado. Ya lo aprobó el gabinete, ya se refrendó y ahora debe ir a la Asamblea.

¿Cree que saldrá siendo el niño lindo del baile que es hoy, o el impopular?

Yo vine a hacer un trabajo, no a buscar popularidad. Que me juzgue la historia.

¿Chap-man salvará la economía?

Creo que se puede. Si no, no estaría aquí.

PERFIL Ministro del Mef. Economista con maestría en negocios. Fue socio director y presidente de Indesa, vicepresidente de la Fundación Psoriasis y expresidente de la Bolsa de Valores.