Pleno de la Asamblea ratifica a magistrados suplentes de la CSJ y directivos de entidades estatales

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con el respaldo de la mayoría del pleno y sin generar debate, la Asamblea Nacional ratificó el lunes a dos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a cuatro integrantes de juntas directivas de entidades estatales, completando así una serie de designaciones que realizó el Órgano Ejecutivo.

El pleno legislativo avaló las designaciones de Guimara Darcel Aparicio Ortega y Juan Carlos Tatis Castillo como magistrados suplentes de la CSJ.

Aparicio Ortega fue nombrada por el Consejo de Gabinete como suplente del magistrado Carlos Ernesto Villalobos Jaén, integrante de la Sala Primera de lo Civil.

Por su parte, Juan Carlos Tatis Castillo fue ratificado como suplente de la magistrada Gisela del Carmen Agurto Ayala, quien forma parte de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

Durante la misma sesión, los diputados también aprobaron varias designaciones en juntas directivas de entidades públicas. Entre ellas, la de Álvaro Andrés Naranjo Valencia como director de la junta directiva del Fondo de Ahorros de Panamá, y la de René Ricardo Gómez Valladarez Jurado como miembro principal ante la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

De igual forma, fueron ratificados Ramiro Anel Araúz Chang como miembro principal de la junta directiva del Registro Público de Panamá, y Óscar Vallarino Bernat como miembro principal de la junta directiva del Banco Hipotecario Nacional (BHN).

Las ratificaciones se concretaron sin mayores cuestionamientos en el pleno legislativo.