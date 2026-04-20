Panamá, 20 de abril del 2026

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    NORMA

    Presidente Mulino deroga decreto que regulaba las plataformas de transporte

    José González Pinilla
    Presidente Mulino deroga decreto que regulaba las plataformas de transporte
    José Raúl Mulino, presidente de la República. LP/Gabriel Rodríguez

    El presidente José Raúl Mulino derogó este lunes 20 de abril el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, que buscaba regular las plataformas tecnológicas de transporte.

    +info

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    De esta forma, quedan sin efecto las medidas planteadas en el documento, entre ellas la creación de la figura del Taxi de Lujo (TL).

    Según el mandatario, diversos sectores de la sociedad panameña, especialmente los usuarios, presentaron numerosos aportes y opiniones tanto a favor como en contra de la normativa.

    Determinó que era necesario dejar sin efecto la disposición para escuchar y recoger los aportes de todas las partes involucradas.

    Pero adelantó que el objetivo de la derogación es expedir una nueva norma administrativa que regule este servicio —considerado una “necesidad y una realidad”— de manera que “beneficie principalmente a los usuarios”.

    Instalación de mesa

    El presidente, además, sostuvo que para lograr una nueva propuesta de regulación, ordenó la conformación de una mesa de trabajo presidida por el Ministerio de Gobierno, e integrada por los ministerios de Economía y Finanzas, y de Comercio e Industrias, además de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Dirección General de Ingresos.

    Esta mesa tendrá un plazo no menor de 90 días calendario para presentar una nueva propuesta.

    El decreto generó el fin de semana una ola de cuestionamientos desde distintos sectores políticos y ciudadanos, que señalaron que la norma favorecí a las prestatarias tradicionales y limitaba la libre competencia.

    Adjuntos

    Decreto que deroga la regulacion de plataformas.pdf

    José González Pinilla

    Editor

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