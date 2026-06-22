Presidente Mulino felicita a Abelardo de la Espriella por su victoria en Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mandatario panameño expresó su disposición de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad, cooperación y desarrollo con Colombia.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó este domingo a Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia y manifestó la voluntad de su Gobierno de seguir estrechando las relaciones entre ambos países.

“Felicito a Abelardo de la Espriella por su victoria en Colombia. Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad que asume al frente de su país. Panamá reitera su disposición de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones. Mis mejores deseos para el pueblo colombiano”, expresó el mandatario panameño en la red social X.

Felicito a @ABDELAESPRIELLA por su victoria en Colombia.



Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad que asume al frente de su país. Panamá reitera su disposición de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones.



Mis… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 22, 2026

La felicitación se produjo luego de que el candidato del movimiento Defensores de la Patria se colocara al frente del conteo preliminar de votos de la segunda vuelta presidencial colombiana.

Según los resultados divulgados por las autoridades electorales, con el 99.91% de las mesas contabilizadas, De la Espriella acumulaba 12.950.642 votos, equivalentes al 49.65% de los sufragios, mientras que el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y aliado del presidente Gustavo Petro, obtenía 12.702.592 votos, correspondientes al 48.70%.

La diferencia entre ambos aspirantes era de menos de un punto porcentual, un margen mucho más estrecho de lo que anticipaban las encuestas previas a la jornada electoral.

La contienda electoral enfrentó a De la Espriella, representante de la derecha y del movimiento Defensores de la Patria, con Cepeda, abanderado del Pacto Histórico, la coalición de izquierda que llevó al poder al presidente Gustavo Petro en 2022.