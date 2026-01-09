Panamá, 09 de enero del 2026

    Preso en Venezuela

    Presidente Mulino pide pronta liberación del marino panameño detenido en Venezuela

    Getzalette Reyes
    Olmedo Javier Núñez Peñalba, miembro de la tripulación y encargado del mantenimiento de las máquinas del barco.

    El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este jueves 8 de enero su deseo de que pronto sea liberado el ciudadano panameño quien se encuentra detenido en Venezuela desde junio de 2025.

    Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anuncia liberación de presos políticos

    “Espero que pronto liberen a nuestro compatriota detenido, como muchos en Venezuela. No podemos olvidarlo”, manifestó el mandatario en la red social X.

    Se trata de Olmedo Javier Núñez Peñalba, un marino panameño que formaba parte de la tripulación de la embarcación Guaiquerí N35, de bandera panameña, cuando fue detenido por las autoridades venezolanas el 13 de junio de 2025.

    Desde su detención, la familia de Núñez Peñalba ha solicitado información sobre su estado y condiciones de reclusión, mientras que la Cancillería de Panamá informó que mantiene comunicación constante con los allegados del marino.

    [Lea también: Quién es Olmedo Javier Núñez Peñalba, el panameño cuya liberación pidió Panamá ante la ONU]

    Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un “número importante de presos venezolanos y extranjeros”, en lo que calificó como un “gesto unilateral” para consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país.

    Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si Núñez Peñalba se encuentra incluido entre los liberados, según fuentes oficiales panameñas.

    Getzalette Reyes

    Portadista


