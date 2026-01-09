Presidente Mulino pide pronta liberación del marino panameño detenido en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este jueves 8 de enero su deseo de que pronto sea liberado el ciudadano panameño quien se encuentra detenido en Venezuela desde junio de 2025.

“Espero que pronto liberen a nuestro compatriota detenido, como muchos en Venezuela. No podemos olvidarlo”, manifestó el mandatario en la red social X.

Espero que pronto liberen a nuestro compatriota detenido como muchos en Vzla. No podemos olvidarlo — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) January 8, 2026

Se trata de Olmedo Javier Núñez Peñalba, un marino panameño que formaba parte de la tripulación de la embarcación Guaiquerí N35, de bandera panameña, cuando fue detenido por las autoridades venezolanas el 13 de junio de 2025.

Desde su detención, la familia de Núñez Peñalba ha solicitado información sobre su estado y condiciones de reclusión, mientras que la Cancillería de Panamá informó que mantiene comunicación constante con los allegados del marino.

[Lea también: Quién es Olmedo Javier Núñez Peñalba, el panameño cuya liberación pidió Panamá ante la ONU]

Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un “número importante de presos venezolanos y extranjeros”, en lo que calificó como un “gesto unilateral” para consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si Núñez Peñalba se encuentra incluido entre los liberados, según fuentes oficiales panameñas.