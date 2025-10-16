Promesa de campaña en vilo: Mulino dice que la Ciudad Universitaria no se lograría porque la UP ‘no coopera’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Ciudad Universitaria sería una de las promesas hechas durante la campaña de la Elección General 2024 que no se cumplirían. Tras ser una de las obras insignias prometidas por el ahora presidente de la República, José Raúl Mulino, y el expresidente Ricardo Martinelli, —quien lo endosó— la promesa será cambiada por un proyecto de alojamiento para cerca de 830 estudiantes.

Durante su conferencia de prensa de este jueves 16 de octubre, Mulino señaló que los recursos que utilizaría en su promesa de campaña los destinará a la construcción de edificios de alojamiento estudiantil en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), contrario a lo originalmente pensado: el proyecto citadino en conjunto con la Universidad de Panamá (UP).

La promesa aparecía en múltiples materiales promocionales durante la campaña de Mulino-Martinelli, que se llamó “Alianza para salvar a Panamá”.

“Estos recursos [para alojamientos en la UTP] saldrán de lo que yo propuse durante campaña, la Ciudad Universitaria. Esa ciudad va a ser difícil de hacer ya", dijo Mulino este jueves, antes de añadir que el giro timón “no fue por falta de entusiasmo del Ejecutivo, sino por la falta de cooperación del rector de la UP. Hasta ahí lo dejo”, sentenció.

El mandatario argumentó que el rector de la UP, Eduardo Flores Castro, no cooperó para el cumplimiento de la promesa en la “casa de Octavio Méndez Pereira”.

En uno de los panfletos repartidos durante la campaña, titulado “Alianza para Salvar a Panamá. Plan de Gobierno”, la Ciudad Universitaria aparecía entre las “principales propuestas”, junto a otras mega obras como el Tren Panamá-Chiriquí, el Teleférico de San Miguelito, un Nuevo Hospital Oncológico, entre otros. Esta última promesa también fue desestimada en una conferencia de prensa, particularmente la del pasado 2 de octubre.

Tras la victoria de Mulino en las elecciones del 5 de mayo de 2024, el expresidente Martinelli señaló que la Ciudad Universitaria y otros proyectos promesa serían una realidad, al tiempo que puso en duda cualquier conflicto entre ambos. Un año después, el 10 de mayo de 2025, Martinelli salió del país en calidad de asilado a Colombia.

Tren Panamá-David, Ciudad Universitaria, Hospital de Mascotas, Primer Empleo, buco de Chen Chen y muchas obras más. Eso prometimos y estoy seguro que @JoseRaulMulino lo hará realidad. Ustedes realmente creen que nos podemos pelear? Dejen de inventar, nosotros estamos pensando en… — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) May 23, 2024

Nueva promesa

En cuanto a la nueva promesa del presidente, serían siete los nuevos edificios de alojamiento estudiantil para la UTP. Uno en el campus central, en Ciudad de Panamá, y otros seis en distintas provincias del país.

🎓 Presidente Mulino anunció la construcción de dormitorios accesibles para estudiantes universitarios, con capacidad para 830 estudiantes a nivel nacional.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/Q7o8hITf71 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 16, 2025

De acuerdo al mandatario, los edificios tendrían capacidad para 830 estudiantes, al tiempo que el edificio del campus central tendría unos siete pisos de altura.

Sobre la otrora promesa de la Ciudad Universitaria, en los panfletos publicitarios no se especificaron sus costos. Tampoco se han detallado desde Presidencia los costos de los nuevos edificios de alojamiento.