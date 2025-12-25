Promesas virtuales, engaños reales: el auge de las estafas en Panamá

Exclusivo Suscriptores

Noticia

Cada día, mientras el país avanza entre notificaciones, transferencias y publicaciones de venta que prometen oportunidades inmediatas, alguien cae en una trampa silenciosa. No hay forcejeos ni escenas visibles: basta un mensaje convincente, una fotografía bien editada o un perfil que aparenta confianza.

Así operan las estafas en línea, un delito que ha crecido al ritmo del comercio digital y que se cuela en la rutina de miles de panameños, casi siempre cuando ya es tarde para deshacer el engaño.

Las cifras del Ministerio Público ponen rostro a esa repetición cotidiana: en promedio, se registran 16 denuncias diarias por estafa, concentradas principalmente en Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí. Detrás de cada número hay historias similares —artículos que nunca llegaron, pagos enviados a cuentas fantasma, promesas que se desvanecen tras un bloqueo— y una constante: la sensación de haber sido engañado en un espacio que parecía seguro. En el mundo virtual, los métodos cambian, pero el desenlace se repite con una regularidad que ya forma parte del paisaje criminal del país.

La tendencia

Esos mismos datos oficiales revelan un crecimiento sostenido de los casos de estafa en Panamá durante los últimos siete años, con un repunte marcado a partir de la pandemia. En 2019, las autoridades registraron 2,707 denuncias, una cifra que ya entonces reflejaba la consolidación de este delito como uno de los más frecuentes contra el patrimonio económico, pero que palidece frente al comportamiento observado en los años siguientes.

El salto más significativo se produjo en 2020, cuando los casos aumentaron a 3,586, en medio de las restricciones sanitarias y el auge de las transacciones digitales informales. Para 2021, el número de denuncias se disparó hasta 5,354, más del doble de las reportadas dos años antes, lo que confirmó una tendencia de expansión acelerada de las estafas, particularmente aquellas vinculadas al comercio electrónico, los falsos préstamos y las ofertas engañosas.

Aunque en 2022 se registró un nuevo incremento, con 5,514 casos, y en 2023 se observó una leve reducción a 5,068 denuncias, los datos muestran que el fenómeno se mantiene en niveles históricamente altos. Lejos de significar una reversión estructural, la baja de 2023 fue seguida por un nuevo repunte en 2024, cuando las estafas volvieron a subir hasta 5,490 casos, según los registros oficiales.

La tendencia se consolida en 2025, año que ya acumula 5,606 denuncias hasta noviembre, superando las cifras anuales completas de todos los años previos. Para las autoridades, estos números reflejan no solo una mayor sofisticación de los esquemas de fraude, sino también una creciente disposición de las víctimas a denunciar. No obstante, especialistas advierten que la magnitud real del delito podría ser aún mayor, debido a la alta cifra negra asociada a este tipo de ilícitos.

El phishing es una de las formas más comunes de estafa. Archivo

Los casos

Uno de los episodios más relevantes de estafa o fraude financiero registrados en los últimos meses ocurrió en noviembre pasado, cuando la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en coordinación con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, puso en marcha la Operación Fraude Total. La investigación apunta a un grupo de personas que, mediante documentación falsa, habría causado un perjuicio económico estimado en 786,171 dólares a una entidad bancaria.

Las diligencias se realizaron de forma simultánea en distintos puntos de los distritos de Panamá y San Miguelito, y dejaron como resultado la aprehensión de cinco personas. En los operativos participaron siete fiscales de circuito y fiscales adjuntos, quienes ubicaron diversos indicios vinculados al caso. De acuerdo con las pesquisas, los sospechosos habrían presentado avalúos falsificados para obtener préstamos hipotecarios.

Varias personas han sido detenidas por hackear cuentas de WhatsApp y cometer estafas. Foto/Policía Nacional

Este año, las autoridades judiciales también ejecutaron la Operación Rezago en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, una acción que permitió desarticular una red criminal dedicada a la estafa agravada. Durante los allanamientos fueron aprehendidas 15 personas, presuntamente vinculadas a una organización que operaba bajo múltiples fachadas comerciales.

Según las investigaciones, el grupo se hacía pasar por compradores o vendedores de vehículos, terrenos, teléfonos celulares, paquetes vacacionales y servicios de alquiler, entre otros, con el objetivo de engañar a sus víctimas. Hasta el momento, las autoridades investigan más de 25 denuncias, con pérdidas económicas que superarían los 100,000 dólares.

En este contexto, el diputado Eduardo Gaitán, de la coalición Vamos, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley orientado a endurecer las sanciones por el delito de estafa, mediante reformas a los artículos 220 y 221 del Código Penal. La propuesta busca ajustar las penas a la magnitud del daño económico y a las nuevas modalidades de fraude, en particular aquellas cometidas a través de medios digitales.

“La estafa dejó de ser un delito ocasional. Hoy es una industria del crimen que afecta a miles de panameños y a la economía nacional”, advirtió Gaitán durante la presentación de su propuesta.