Propuesta para eliminar privilegio de autos enfrenta a diputados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los diputados han seguido utilizando este beneficio. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, 19 diputados de distintas bancadas importaron 20 vehículos.

La eliminación de la prerrogativa que permite a los diputados importar vehículos exonerados de impuestos entró este miércoles al debate de las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional.

La propuesta fue presentada por el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, durante el segundo debate del proyecto de ley 594, que modifica el reglamento legislativo.

La iniciativa plantea derogar el artículo 230 del reglamento, que actualmente otorga a los diputados beneficios como la franquicia postal y telefónica, además de la posibilidad de importar, durante cada período constitucional, hasta dos vehículos libres del pago de derechos de introducción y otros gravámenes para su uso personal y el de sus familiares dependientes.

Los diputados han seguido utilizando este beneficio. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, 19 diputados de distintas bancadas importaron 20 vehículos —varios de ellos de lujo— mediante este mecanismo, lo que representó exoneraciones fiscales por 208,517.14 dólares, recursos que el Estado dejó de percibir.

[Lea: Lujo sin impuestos: en un año, diputados importaron 20 vehículos con exoneraciones por más de $208 mil]

La propuesta de Cedeño generó posiciones encontradas en el pleno.

Diputados Ernesto Cedeño.

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, rechazó la eliminación de esta prerrogativa y sostuvo que se ha construido un discurso que busca desprestigiar al Legislativo.

Aseguró que durante años se ha presentado el reglamento interno como “el origen de los problemas de corrupción del país”, cuando, a su juicio, esa percepción “no corresponde con la realidad”.

Pineda señaló que la eliminación de prerrogativas “debilita a la institución” y defendió que los vehículos adquiridos mediante estas exoneraciones son utilizados para el ejercicio de sus funciones en los circuitos electorales.

“Yo no estaría nunca de acuerdo en que se les quiten prerrogativas a los diputados, no porque hoy soy diputado, sino porque la disminución de la protección de esta Asamblea como institución es grave para la democracia”, manifestó.

Diputado del PRD, Raúl Pineda. LP/ Alexander Arosemena

También argumentó que existen beneficios fiscales similares para otros sectores, como empresas que participan en ferias comerciales, por lo que consideró que el debate debería abarcar todas las exoneraciones existentes y no únicamente las de los diputados. Esto incluiría a ministerios.

Cumpliendo la palabra. En reunión de la Junta Directiva Ampliada reafirmamos el compromiso asumido con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, de revisar y atender el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI). — Raúl Pineda (@raulpinedav) July 6, 2026

Durante su intervención, Pineda cuestionó además que el reglamento interno se haya convertido “en una bandera política” y aseguró que su discusión no resolverá los principales problemas de los ciudadanos.

En tanto, el diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, presentó varias modificaciones al proyecto de reformas.

Entre ellas, propuso eliminar dentro del proyecto el artículo que prohíbe a los diputados nombrar como funcionarios a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, restricción que había sido incorporada al proyecto durante el primer debate en la Comisión de Credenciales.

Camacho también planteó eliminar la disposición que hace responsables a los diputados de la asistencia del personal nombrado en sus despachos e incorporar al reglamento la juramentación obligatoria de los diputados suplentes al inicio de cada período legislativo.

La discusión continúo este miércoles por segundo día consecutivo. A eso de las 7:00 p.m., luego de que el pleno rechazara una propuesta que presentó Camacho para que se citara a la procuradora de la Administración, el primer vicepresidente Manuel Cohen declaró un receso hasta este jueves.